El intendente de Mauro Poletti encabezó una conferencia de prensa junto a funcionarios de su gabinete, donde anunció nuevas obras, programas y licitaciones para el partido de Ramallo.

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Entre los principales anuncios, el jefe comunal confirmó que a fines de mayo se realizará la licitación para incorporar inteligencia artificial al Centro de Monitoreo, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la prevención del delito. También avanzará la instalación de nuevas cámaras de vigilancia en el parque industrial COMIRSA.

En materia de infraestructura, Poletti informó que comenzará el asfaltado de 17 cuadras en barrio La Ribera y una obra de cordón cuneta en Defensores de La Victoria. Además, señaló que continúa el proceso licitatorio para la construcción de la nueva Escuela Nº4 de Villa Ramallo.

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Según publicó La Radio Ramallo, durante la conferencia también se anunció el programa alimentario “Acompañados”, destinado a asistir a familias del distrito, y la compra de indumentaria para trabajadores municipales.

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Por otra parte, el Municipio incorporará 280 capachos y nuevos volquetes para mejorar el sistema de limpieza y recolección de poda en las distintas localidades del partido.

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Finalmente, adelantaron que próximamente se abrirán las inscripciones para los talleres deportivos y culturales municipales.