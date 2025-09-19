Ramallo: Poletti gestiona ante Provincia la repavimentación del Camino de la Costa
El Intendente y el Secretario de obras públicas, Leandro Torri, mantuvieron un encuentro con el subadministrador de la Dirección de Vialidad bonaerense Hernán Y Zurieta para avanzar con diversos temas para la ciudad.
Para Mauro Poletti, “la reunión fue muy positiva, ya que venimos trabajando juntos de manera articulada con el Gobierno provincial para brindar respuestas a nuestros vecinos”.
Y añadió que “se avanzó en temas de orden administrativo vinculados a nuestro distrito”, a la vez que agregó: “Solicitamos la obra de repavimentación del Camino de la Costa, que une San Nicolás con Ramallo; vamos a seguir trabajando juntos para darle continuidad a la intervención”.
También, continuando con los encuentros de trabajo, Poletti se reunió con el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis.
