Para Mauro Poletti, “la reunión fue muy positiva, ya que venimos trabajando juntos de manera articulada con el Gobierno provincial para brindar respuestas a nuestros vecinos”.

Y añadió que “se avanzó en temas de orden administrativo vinculados a nuestro distrito”, a la vez que agregó: “Solicitamos la obra de repavimentación del Camino de la Costa, que une San Nicolás con Ramallo; vamos a seguir trabajando juntos para darle continuidad a la intervención”.

También, continuando con los encuentros de trabajo, Poletti se reunió con el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis.

