"Quiero agradecerles a las fuerzas de seguridad, a los vecinos, funcionarios del ministerio y también al querido Ministro Javier Alonso, con quien últimamente nos vemos a diario por la agenda de trabajo”, dijo Mauro Poletti en la presentación de los nuevos patrulleros para el distrito.

Además destacó la gestión del titular de Seguridad “quien se comprometió con los vecinos de Ramallo y está cumpliendo”.

Los móviles y la creación de esta nueva base de la policía comunal en el barrio Santa Rosa, se suman a la incorporación de 20 nuevos agentes para el distrito ocurrida semanas atrás.

El Intendente local también tuvo palabras elogiosas para el gobernador Axel Kicillof “porque tiene la decisión política de invertir en seguridad y entre todos trabajamos para que haya un Estado mucho más presente y que no sólo de seguridad, sino salud, educación y un montón de cuestiones más que si no las da el estado no las da absolutamente nadie”.

A su vez, valoró que las estadísticas del delito en Ramallo están bajando y señaló que esto “se debe a la implementación de este este proyecto de seguridad integral que tenemos para el partido de Ramallo y que empezamos implementar el 10 de diciembre del año 2023”.