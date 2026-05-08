Personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) fue atacado a piedrazos este miércoles mientras realizaba patrullajes preventivos en el barrio Defensores de Victoria, conocido como “La Isoca”, en Ramallo. El operativo se desplegó luego de una serie de denuncias por detonaciones de armas de fuego registradas durante la noche del martes.

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Según trascendió, los efectivos recorrían sectores cercanos al humedal y el Paseo de los Olivos cuando comenzaron las agresiones con piedras y otros objetos. La situación derivó en persecuciones y aprehensiones en zonas de pastizales altos, un terreno que dificulta tanto la visibilidad como el desplazamiento de los móviles policiales.

De acuerdo a lo que publicó el medio local CosaCierta, fuentes ligadas al procedimiento señalaron que los involucrados residirían en asentamientos precarios de la zona.

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El antecedente inmediato ocurrió cerca de las 23.50 del martes, cuando vecinos reportaron entre cinco y diez detonaciones de armas de fuego en el barrio. A partir de esos episodios, habitantes del sector difundieron un comunicado dirigido al intendente y a distintas áreas del municipio para reclamar respuestas frente a los reiterados hechos de inseguridad.

Además, los vecinos expusieron otros problemas que atraviesa el barrio, entre ellos la presencia de perros abandonados en el humedal y la aparición de víboras en sectores transitados por chicos.

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También solicitaron la intervención de áreas municipales vinculadas a Acción Social y Vivienda ante el crecimiento de asentamientos que, según denunciaron, no cuentan con servicios básicos.