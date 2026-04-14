Ramallo: Preocupación por la falta de vacunas contra la gripe
En casi toda la Provincia la campaña de vacunación antigripal continúa atravesando dificultades debido a la falta de nuevas dosis. Ramallo padece esta situación desde hace dos semanas, lo que afecta principalmente a los grupos de riesgo.
La interrupción de dosis contra la gripe impacta en las personas mayores de 65 años y en la población de entre 3 y 64 años con factores de riesgo, quienes ya se encontraban dentro del cronograma de inmunización.
En Ramallo, la disponibilidad se mantiene únicamente para el segmento pediátrico.
La situación en el distrito no es aislada. Autoridades bonaerenses vienen denunciando que la cantidad de vacunas recibidas por parte de Nación es inferior a la prevista para esta etapa del año, lo que genera demoras en distintos municipios y obliga a reorganizar la campaña.
Desde el Ministerio de Salud que conduce Nicolás Kreplak apuntaron directamente contra Javier Milei por la situación sanitario en la Provincia.
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