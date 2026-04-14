La interrupción de dosis contra la gripe impacta en las personas mayores de 65 años y en la población de entre 3 y 64 años con factores de riesgo, quienes ya se encontraban dentro del cronograma de inmunización.

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En Ramallo, la disponibilidad se mantiene únicamente para el segmento pediátrico.

La situación en el distrito no es aislada. Autoridades bonaerenses vienen denunciando que la cantidad de vacunas recibidas por parte de Nación es inferior a la prevista para esta etapa del año, lo que genera demoras en distintos municipios y obliga a reorganizar la campaña.

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Desde el Ministerio de Salud que conduce Nicolás Kreplak apuntaron directamente contra Javier Milei por la situación sanitario en la Provincia.

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