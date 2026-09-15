La sede de SUTEBA Ramallo fue escenario del conversatorio “Cupo Laboral Travesti Trans ¡YA!”, organizado por la Casa de la Mujer y la Diversidad y Orgullo Ramallo, donde se abordó la situación del acceso al empleo para personas travestis y trans y el cumplimiento de la legislación vigente.

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Durante el encuentro, las organizaciones pusieron el foco en el cupo laboral travesti trans en el ámbito municipal y reclamaron al Municipio de Ramallo que vuelva a garantizar su cumplimiento.

Según señalaron desde la Casa de la Mujer y la Diversidad y Orgullo Ramallo, “en Ramallo hace 600 días que el cupo no se cumple”. De acuerdo con lo informado durante la actividad, el puesto había estado cubierto hasta enero de 2025, cuando la persona que lo ocupaba se jubiló. Desde entonces, sostienen, permanece vacante.

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El reclamo se realizó en el marco de la Ley Provincial N.º 14.783 y la Ley Nacional N.º 27.636, que establecen mecanismos de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero.

Las organizaciones cuestionaron además que la situación económica pueda utilizarse como argumento para postergar el cumplimiento de la normativa y remarcaron el carácter de reparación histórica que atribuyen al cupo laboral.

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El conversatorio contó con expositoras que compartieron sus experiencias y analizaron las dificultades que enfrenta la población travesti trans para acceder al empleo, además de debatir estrategias de organización frente al incumplimiento de la legislación.

Al finalizar, desde las organizaciones reiteraron el pedido de “cumplimiento inmediato y efectivo” del cupo laboral en el Municipio de Ramallo y resumieron su planteo con una consigna: “No es un privilegio. Es un derecho. Es reparación”.