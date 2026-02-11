En Ramallo, la comunidad logró en pocas horas reunir el dinero necesario para la cirugía del periodista Miguel Villalba, quien debe someterse a una intervención en Buenos Aires. La colecta superó rápidamente el objetivo inicial y ahora continúan las acciones solidarias para afrontar los gastos que implica el proceso.

El propio Villalba contó al aire el momento que atraviesa. La operación, compleja por sus antecedentes médicos, ya tiene fecha confirmada. Antes deberá viajar a la Ciudad de Buenos Aires para realizar estudios y controles previos, y luego permanecer algunos días para el seguimiento posterior.

“Desde anoche hasta la mañana ya habíamos llegado al dinero”, relató con sorpresa. Y agregó: “Lo más emocionante no es solo haber logrado el objetivo, sino la palabra de aliento, la gente que pasó por casa, los mensajes”.

La ayuda llegó desde distintos sectores: vecinos, oyentes, colegas, amigos y aportes anónimos. También se informó que habrá acompañamiento para los traslados. La campaña se organizó rápidamente y tuvo una respuesta masiva.

Villalba convive con problemas de salud desde joven y ha atravesado varias intervenciones a lo largo de su vida. Esta será una más en ese recorrido. “Físicamente no muy bien, pero anímicamente imposible estar mejor”, resumió.

Mientras tanto, las muestras de apoyo continúan. En Villa Ramallo, el peluquero Mariano Aranguren instaló su silla en la vereda del Club Independiente y cortó el pelo para seguir sumando fondos destinados a cubrir traslados, estadía y los días en los que el periodista no podrá trabajar durante su recuperación.

“¿Cómo no quererlo a Miguel? Es una forma de devolver lo que él nos ayudó”, expresó el barbero durante la jornada solidaria.

En el norte de la provincia de Buenos Aires, la historia dejó algo más que una colecta exitosa: mostró cómo, ante una necesidad concreta, una comunidad se organiza y responde. Esta vez, el periodista fue la noticia. Y el abrazo fue colectivo.