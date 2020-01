La 18º edición del festival de Fortines de Ranchos, en el partido de General Paz, será durante dos noches en el segundo fin de semana de enero en el predio de la Isla central de la laguna, en el marco de una severa austeridad.

El grupo folclórico de mayor trayectoria en el país, Los Cantores de Quilla Huasi, estarán el sábado 11 de enero. Nacieron en 1953 de la mano de Carlos Lastra y por el que pasaron notables figuras como Carlos Vega Pereda, Ramón Navarro, Oscar Valles o Roberto Palmer, ya desde 1997 tiene en su formación a Alberto Aristegui y la notable guitarra de Nelson Pérez y dos voces impresionantes como Mauro Caggiano y Marcelo Robles que fueron seleccionadas en su momento tras probar cuarenta cantores.

La grilla aún se arma entre la comisión del festival y la subsecretaría de Cultura con mucha incidencia del secretario municipal y la secretaría de Hacienda por los escasos recursos que se destinarán a la fiesta, informó Grupo Tiempo Digital. Al ballet General Paz y otras figuras locales, el sábado se suma en el cierre el grupo Los Colorados.

"Uno a veces pide festejar con un buen menú y un buen vino. Y otras veces la realidad indica que el festejo puede ser con una comida sencilla y agua mineral. Pero lo que no debemos perder es el espíritu de pertenencia y en este caso es el cumpleaños del pueblo. De todos los rancheros. Por eso el Festival se hace, aunque en un marco de tanta austeridad que permite la contratación de una cartelera muy digna pero armada tras discutir mucho los presupuestos y hasta sin colocar pantallas que son tan habituales pero que tienen un costo que no vamos a asumir en medio de la crisis", dijo el intendente Juan Manuel Álvarez.

Consultado si no se demoró mucho el armado del programa fue contundente: "No. Hay que recordar que hubo elecciones y yo no podía organizar un programa que luego le quedara a otro intendente si así lo resolvía la ciudadanía. Recién en noviembre comenzamos a conversar en el gabinete que hacíamos y cómo lo hacíamos y recién después con gente que nos dio una mano, conseguimos armar esta grilla que es posible porque la comisión tiene un dinero que proviene del festival pasado y ahora nos financia parte de la fiesta".

El domingo 12 de enero desde temprano habrá danza, Daniel Farisano y todo terminará con un baile popular y la animación de Los Etchemendy, todo con entrada libre y gratuita. El evento contará con la conducción histórica de Marcelo Robertson. Habrá servicio de cantina y la presencia de los artesanos que le dan marco a la fiesta.