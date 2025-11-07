El Gobierno Municipal de Rauch confirmó el alejamiento del funcionario que había asumido en 2023. Si bien la denuncia deberá ser investigada por la Justicia, se resolvió aceptar la renuncia del director de Seguridad “hasta tanto se esclarezca la situación”.

El comisario mayor retirado Walter Caballero fue denunciado en sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia este miércoles por parte de una ex pareja.

“El Gobierno Municipal ha considerado que corresponde una desvinculación del funcionario, hasta tanto se esclarezca la situación”, expresa el texto difundido oficialmente.

Asimismo, el comunicado añade que desde la Dirección de Familia y Género del Municipio se brindará asesoramiento y acompañamiento, además de ponerse a disposición de la Justicia “en todo lo que sea necesario”.

Finalmente, el Departamento Ejecutivo destacó que la decisión busca “sumar transparencia en todo lo que deba investigarse”, reafirmando el compromiso institucional del Gobierno Municipal en el trabajo contra toda forma de violencia, uno de los ejes centrales de su gestión.

Línea 144 : atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463