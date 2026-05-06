La expectativa crece en Rauch de cara a la presentación del periodista y conductor Mario Massaccesi, quien llegará a la ciudad con su espectáculo “Soltar para ser feliz”. A pocos días de la función, la venta de entradas avanza a buen ritmo, anticipando una sala con gran convocatoria.

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El evento tendrá lugar el sábado 9 de mayo a las 20.30 horas en el Teatro Candilejas, donde el reconocido comunicador desplegará una propuesta diferente a su habitual rol en medios como TN y El Trece. En esta ocasión, Massaccesi se sumerge en un formato más íntimo, enfocado en lo emocional, con relatos, experiencias y mensajes que invitan a la reflexión.

La obra está basada en el libro homónimo escrito junto a la psicóloga Patricia Daleiro, con quien también publicó otros títulos, entre ellos “¿Qué hacemos con las quejas?”. La propuesta combina historias de vida atravesadas por desafíos personales y la necesidad de soltar cargas emocionales para alcanzar el bienestar.

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Con una puesta que articula distintas voces y vivencias —algunas profundamente conmovedoras—, el espectáculo se presenta como una invitación a repensar lo que pesa, reencontrarse con los sueños y abrir espacio a una vida más plena.

Las entradas anticipadas continúan disponibles, y desde la organización destacan el interés del público local y de la región por una propuesta que promete una noche distinta, cargada de emoción y reflexión.

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