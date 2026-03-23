Un hombre que se encontraba atrincherado con una rehén en un establecimiento rural del partido de Rauch fue reducido luego de un amplio operativo con personal del Grupo Halcón.

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El detenido es Jairo Saúl Corsi, de 48 años, quien fue aprehendido en el lugar y derivado a la sede policial. En el procedimiento también se concretó la liberación de su ex pareja de 46 años y víctima del hecho, quien fue inmediatamente asistida por una psicóloga del equipo especializado.

El operativo finalizó sin personas heridas, tras varias horas de extrema tensión en la zona rural, según informó La Nueva Verdad de Rauch.

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El suceso se había iniciado el jueves 19 de marzo en Tandil y tomó intervención formal el día 20, cuando la Comisaría 4ª inició actuaciones por averiguación de paradero ante la desaparición de una mujer mayor de edad. De acuerdo a las primeras averiguaciones, la misma podría haber sido retenida por su expareja.

Según fuentes policiales, el hombre —quien cumplía una morigeración de prisión preventiva por abuso sexual agravado y amenazas— cortó su dispositivo de monitoreo y se dio a la fuga junto a la mujer en una camioneta Ford Ranger color ladrillo. El 21 de marzo, el vehículo fue hallado abandonado en jurisdicción del CPR de Lobería, lo que marcó un punto clave en la investigación: desde ese momento, ambos se movilizaban en una motocicleta.

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Ya el 22 de marzo, se logró establecer que la pareja circulaba en una motocicleta. A través del análisis de antenas telefónicas y registros del Centro de Monitoreo local, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal (EPC) Rauch, junto a efectivos de la SUBDDI Las Flores, se logró establecer que ambos se encontraban en un predio rural ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 50, en el tambo “La Lonja”.

Allí, el imputado se atrincheró armado con un revólver y amenazó con quitarse la vida ante una eventual intervención. Ante la gravedad del cuadro, se activó el protocolo de toma de rehenes con la intervención de negociadores, bomberos y servicios de emergencia.

Tras una prolongada negociación, y aprovechando una oportunidad táctica, este lunes minutos antes de las 9 de la mañana los efectivos del Grupo Halcón lograron reducir al hombre y poner fin al violento episodio.