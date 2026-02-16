Una fuerte descarga eléctrica durante la tormenta del sábado provocó serios daños en una vivienda de Bahía Blanca. El rayo impactó sobre un árbol del patio y la onda expansiva destrozó parte de la estructura y la instalación eléctrica.

“Fue como si hubiera explotado una bomba”, contó Oscar, el dueño de la casa ubicada en Enrique Julio al 1900. El impacto rompió vidrios, dañó cielorrasos y quemó la instalación eléctrica. También quedaron inutilizados los televisores y la heladera.

“Escuché el primer rayo y el segundo fue una explosión. Tengo una nena con discapacidad, la fui a buscar a la habitación. Pensé que era la garrafa, pero me di cuenta que fue el relámpago”, relató al medio local LaBrújula24.

Según explicó, la descarga afectó además a viviendas ubicadas en un radio de dos cuadras. Personal municipal le informó que el miércoles evaluarán si la casa está en condiciones de habitabilidad, ya que se detectaron rajaduras en las paredes. Por ahora, un familiar realizó una conexión provisoria para contar con luz básica.

Oscar señaló que está operado del corazón y de la columna, lo que complica las tareas de reparación. “Lo más urgente es un TV para la nena, es su distracción. Me arruinó por completo. Todavía estoy traumado”, expresó.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 291 4310405.