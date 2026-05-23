La circulación sobre la Ruta Nacional 228 quedó nuevamente habilitada para todo tipo de vehículos luego de permanecer inhabilitada desde el 10 de mayo a raíz de los graves anegamientos provocados por el fuerte temporal que afectó al sudeste bonaerense.

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La confirmación fue realizada por Vialidad Nacional, que informó la normalización del tránsito en el tramo que une la ciudad de Necochea con la localidad de Energía, una conexión clave para la circulación hacia distritos como San Cayetano y Tres Arroyos.

El corredor había quedado comprometido luego de que la acumulación de agua sobre la calzada provocara la socavación de una alcantarilla ubicada a la altura del kilómetro 53. Esa situación obligó a restringir completamente el tránsito mientras se desarrollaban tareas de reparación de emergencia en el sector afectado.

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La interrupción del paso se mantenía desde el 10 de mayo, cuando las intensas lluvias y el avance del agua generaron múltiples complicaciones viales en la región. En aquel momento, además del corte en la Ruta 228, también se había dispuesto la interrupción del tránsito sobre la Ruta 86, a la altura del kilómetro 17.

Ahora, tras los trabajos realizados, el organismo nacional confirmó que el tránsito quedó habilitado tanto para vehículos particulares como para el transporte de carga pesada. No obstante, advirtieron que las obras continúan en la zona afectada y recomendaron circular con extrema precaución.

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Según detallaron, en el kilómetro 53 todavía permanece un tramo de calzada en ejecución, por lo que solicitaron respetar estrictamente la señalización vial y las indicaciones del personal de obra para evitar accidentes y permitir la finalización de las tareas de infraestructura.