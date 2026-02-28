Tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, dirigentes oficialistas y opositores expusieron posturas diametralmente opuestas sobre el alcance y las consecuencias de la nueva normativa.

El senador del PRO, Pablo Petrecca, defendió la iniciativa y la consideró un paso clave para actualizar el marco normativo vigente. “Las leyes laborales que hoy rigen en Argentina son de 1975. Como consecuencia, tenemos récord de informalidad, pérdida de competitividad y cada vez menos empresas. Esta reforma laboral inicia el camino para modernizar el trabajo y adaptarlo al nuevo mundo. Falta mucho, pero es un primer paso necesario”, afirmó.

Desde esa perspectiva, el legislador sostuvo que el esquema actual resulta obsoleto frente a las nuevas dinámicas productivas y que la reforma permitirá generar condiciones más favorables para la creación de empleo formal y la inversión.

En la vereda opuesta se manifestó la ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, quien cuestionó el contenido de la ley y también la decisión parlamentaria de avanzar con la baja de la edad de imputabilidad.

“Despidos baratos, jornadas de 12 horas, vacaciones fragmentadas, baja de aportes patronales, desfinanciamiento de la seguridad social, destrucción de la justicia del trabajo”, enumeró la funcionaria al describir lo que, a su entender, implica la reforma.

Además, agregó: “También se bajó la edad de imputabilidad, una apuesta de la demagogia punitiva que lleva décadas vendiendo humo, porque nada resuelve de los problemas reales de la inseguridad, ni de las infancias y juventudes. El Congreso Nacional acaba de escribir uno de los capítulos más destacados de la historia universal de la infamia”.