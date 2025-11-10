“¿Dónde está? No existe, hermano. El ascensor... no existe eso, porque no ocurrió nunca semejante cosa. Me atribuyeron vínculos con mujeres que no conozco”, sostuvo Alberto Fernández en un programa de streaming donde fue consultado por su supuestos amoríos y el presunto rumor de una grabación erótica en un ascensor.

“Hay dos personas que me ha dolido mucho cómo las trataron. Tamara Pettinato y Florencia Peña, injustamente maltratadas”, añadió el ex Presidente, sobre dos personalidades que lo visitaban en la quinta de Olivos y que fueron señaladas como posibles amantes del mandatario.

Con respecto a la denuncia por violencia de género que le realizó su ex pareja Fabiola Yañez, dijo: “Yo creo que ella fue manipulada, claramente fue manipulada”; además, sugirió que la operación pudo ser una "pasada de factura" por la creación del Ministerio de la Mujer. Además, Fernández sostuvo que, en el marco de la causa, le atribuyen chats que “son falsos”.

