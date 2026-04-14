"Es todo muy ridículo", dijo Elisa Carrió en declaraciones en streaming al referirse el escándalo de Manuel Adorni, y cuestionó con ironía: “¿A quién se le ocurre ir en un avión privado a Punta del Este?”, añadió, sobre una de las tantas denuncias contra el Jefe de Gabinete de Javier Milei.

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Al ser consultada sobre si consideraba corrupto a Adorni, sentenció: "Pero obvio. Es el ascenso social por excelencia que yo lo vi en la Cámara de Diputados".

Además, en lo partidario, la dirigente de la CC vaticinó que el Presidente no logrará la reelección en 2027. Y fundamentó: “Las sociedades van de un extremo al otro, pero hay un punto en que vuelven al medio”.

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