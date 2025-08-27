“Lo de Fabiola vino después del gobierno, yo nunca más hablé con Alberto Fernández desde que surgió la denuncia. Soy feminista y en principio le creo a la víctima hasta que se demuestre lo contrario. Ante la debilidad de las mujeres para denunciar, hay que esperar que siga su curso. Hay una denuncia y hay que investigarla", dijo Gabriela Cerruti en su vuelta al escenario público tras el triunfo de Javier Milei en 2023.

A su vez, en declaraciones televisivas dijo que a Alberto Fernández “le quedó un poco grande el poder”, y justificó: “Había sido un gran jefe de Gabinete y nada más. Ejecutaba muy bien las decisiones del resto pero le costaba mucho tomarlas él. No creo que la haya pasado bien, no lo vi disfrutar. Cristina Kirchner sí, aún teniendo momentos muy difíciles”.

Con respecto a la actualidad política, sostuvo que Sergio Massa sería “infinitamente superior” a Milei como mandatario, y definió al libertario como “una tragedia”. "Me resulta un personaje difícil de entender”, completó.

