La Policía recapturó en Grünbein a Beatriz Elizabeth Benítez, la mujer que se había fugado el jueves por la noche de la comisaría Cuarta de Bahía Blanca. La sospechosa fue interceptada durante un operativo de búsqueda y ahora deberá responder también por el delito de evasión.

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Según informó La Nueva, la detención se concretó en la intersección de las calles Rafael Obligado y Ángel Della Valle, cuando la mujer caminaba por la vía pública.

Benítez había sido detenida el miércoles por la noche en la zona de Villa Harding Green, acusada de un hecho de hurto. Tras su fuga, se desplegaron distintos rastrillajes para dar con su paradero.

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Cómo fue la fuga de la comisaría Cuarta

La mujer permanecía esposada en una oficina de la dependencia policial, a la espera de ser trasladada este viernes a la fiscalía. Sin embargo, alrededor de las 20.25 del jueves logró zafar de los grilletes y escapar por los patios del fondo de la seccional.

De acuerdo con las explicaciones brindadas por fuentes policiales, la oficial encargada de vigilarla se había dirigido hacia el sector de guardia para buscar las llaves de las esposas y llevar a la sospechosa al baño.

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Al regresar, advirtió que Benítez ya no estaba en el lugar.

La mujer no se encontraba alojada en un calabozo debido a que el sector de detención de la comisaría Cuarta, ubicada en Garibaldi 262, permanece clausurado desde mayo, por disposición de la jueza en lo Correccional María Laura Pinto.

Tenía antecedentes y había salido de la cárcel días atrás

Benítez cuenta con antecedentes penales y había estado alojada en la cárcel de Saavedra, de donde había egresado la semana pasada.

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Además de la causa por hurto que motivó su detención el miércoles, ahora deberá afrontar las actuaciones correspondientes por la fuga de la dependencia policial.

La situación de los calabozos también quedó nuevamente bajo la lupa. Según explicaron autoridades policiales, varias seccionales de Bahía Blanca tienen sus espacios de detención clausurados por no reunir las condiciones necesarias para alojar personas.

En el caso de los cupos femeninos, habitualmente las detenidas son trasladadas a la dependencia de Monte Hermoso.

Tras su recaptura, Benítez fue conducida a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15, desde donde se definirá su futuro traslado.