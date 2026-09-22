La Policía recapturó este martes (22 de septiembre) a la mañana a un preso que se había escapado de la cárcel de Saavedra en la noche del lunes.

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El evadido recapturado es Miguel Moreno Ceballos, a quien efectivos policiales de Saavedra hallaron poco después de las 6 en la zona de Dufaur, localidad perteneciente al partido antes mencionado.

Las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense aún no brindaron información sobre cómo logró huir. El convicto aparentemente llegó a pie hasta ese pueblo ubicado a varios kilómetros de la Unidad Penitenciaria Nº 19, emplazada en la ciudad cabecera, según publicó La Nueva.

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Cabe mencionar que otro recluso del mismo penal había intentado escapar. Sin embargo, no logró salir del complejo.

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