Recapturaron al preso que se fugó de la cárcel de Saavedra
El evadido fue hallado en la zona de Dufaur. Habría llegado a pie hasta ese pueblo ubicado a varios kilómetros de la Unidad Penal Nº 19.
La Policía recapturó este martes (22 de septiembre) a la mañana a un preso que se había escapado de la cárcel de Saavedra en la noche del lunes.
El evadido recapturado es Miguel Moreno Ceballos, a quien efectivos policiales de Saavedra hallaron poco después de las 6 en la zona de Dufaur, localidad perteneciente al partido antes mencionado.
Las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense aún no brindaron información sobre cómo logró huir. El convicto aparentemente llegó a pie hasta ese pueblo ubicado a varios kilómetros de la Unidad Penitenciaria Nº 19, emplazada en la ciudad cabecera, según publicó La Nueva.
Cabe mencionar que otro recluso del mismo penal había intentado escapar. Sin embargo, no logró salir del complejo.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión