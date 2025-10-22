La Libertad Avanza San Vicente decidió expulsar al concejal electo Ignacio Contreras luego de que su esposa lo denunciara por violencia de género. “Rechazamos de manera enfática cualquier manifestación de violencia, sea del tipo que fuere”, expresaron desde el espacio libertario en un comunicado difundido en las últimas horas.

El mensaje, firmado por el coordinador local Roberto Armirotti, sostiene que “las acciones difundidas mediáticamente sobre el Sr. Ignacio Contreras no se condicen con la conducta que entendemos debe tener un representante de nuestro espacio”. Por ese motivo, informaron que “hemos resuelto su expulsión inmediata del espacio” y solicitaron al Honorable Concejo Deliberante de San Vicente que el dirigente no asuma su banca el próximo 10 de diciembre.

Desde el espacio de La Libertad Avanza remarcaron que al momento de su presentación ante la Junta Electoral Provincial, el concejal electo cumplió con toda la documentación exigida por la normativa vigente, incluyendo la constancia de carencia de antecedentes penales.

Sin embargo, tras conocerse la denuncia, el partido señaló que el comportamiento del dirigente “ha demostrado no cumplir con el ejemplo que entendemos que debemos mostrarle a la sociedad”. En ese sentido, reafirmaron su postura: “En la Argentina que estamos construyendo, el que las hace, las paga”.

“La Libertad Avanza San Vicente mantiene su compromiso con la transparencia, el orden institucional y la defensa irrestricta de las libertades individuales”, concluye el comunicado.

La denuncia que detonó la expulsión

El concejal electo Ignacio “Nacho” Contreras, de 51 años, fue detenido este fin de semana luego de que su pareja lo denunciara por amenazarla y efectuar al menos dos disparos dentro de la vivienda que compartían en una finca de San Vicente.

Según el parte policial, el hecho ocurrió en el campo “Mi Viejo”, propiedad del dirigente y empresario local vinculado a una cadena de lácteos del mismo nombre. En el baño de la planta baja los efectivos hallaron un arma calibre 9 milímetros, vainas servidas y el lugar completamente desordenado.

La joven de 24 años fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para realizar la denuncia, mientras que Contreras quedó detenido en el marco de una causa caratulada como “amenazas agravadas”.

El dirigente había encabezado la lista de La Libertad Avanza San Vicente en las elecciones del 7 de septiembre y se preparaba para asumir su banca el 10 de diciembre.