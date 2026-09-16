La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria en Villa Gesell presentado por la defensa de Gastón Enrique Sorgentini, quien cumple una condena de diez años de prisión por abuso sexual agravado por el vínculo contra su hija.

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La decisión fue adoptada el 8 de septiembre por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, que desestimó el recurso presentado por la defensa para que el condenado pudiera cumplir el resto de la pena en una vivienda ubicada frente al mar, en Villa Gesell.

El planteo había sido fundamentado en presuntos problemas cardíacos. La defensa sostuvo que el régimen de prisión domiciliaria había tenido un efecto positivo sobre su estado de salud y que el regreso a una unidad penitenciaria podía representar un riesgo para su vida.

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Sin embargo, los magistrados consideraron que el recurso carecía de fundamento legal y sustento normativo suficiente para habilitar el beneficio solicitado.

El reclamo de su hija

La resolución se conoció luego de los reiterados cuestionamientos públicos realizados por Anahí Sorgentini, hija del condenado y denunciante en la causa.

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La joven había expresado en distintas oportunidades su rechazo a la posibilidad de que su padre pudiera cumplir la pena fuera de una unidad penitenciaria.

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, Anahí había advertido sobre el pedido realizado por la defensa para trasladar la prisión domiciliaria a una vivienda ubicada en Villa Gesell.

El caso había vuelto a tomar estado público luego de que trascendiera que Sorgentini, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en Lincoln, pretendía trasladar ese régimen a la ciudad balnearia, donde posee una propiedad.

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Una condena de diez años

Sorgentini fue condenado a diez años de prisión en 2023 por abuso sexual agravado por el vínculo contra su hija, luego de la denuncia realizada por la joven en 2020.

Según había relatado Anahí públicamente, su padre llevaba alrededor de seis años privado de su libertad al momento de sus últimos reclamos.

La resolución de la Cámara de Junín mantiene, de esta manera, la situación actual del condenado y rechaza el traslado de la prisión domiciliaria a Villa Gesell solicitado por su defensa.