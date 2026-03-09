El Gobierno nacional rechazó un reclamo administrativo presentado por las empresas que realizan la Verificación Técnica Vehicular (VTV) contra los cambios impulsados el año pasado en el régimen de control técnico de los vehículos. Con la decisión oficial, las modificaciones introducidas por la administración de Javier Milei continúan vigentes y el sector afectado evalúa recurrir a la vía judicial.

La medida se formalizó mediante el Decreto 139/26, que desestimó la presentación realizada por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional Asociación Civil (CATRAI). La entidad había solicitado la anulación de los cambios establecidos previamente en el Decreto 196/25, que modificó el régimen de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en la provincia de Buenos Aires.

El reclamo apuntaba específicamente contra los artículos 12 y 13 de la norma, donde se establecieron nuevas condiciones y plazos para la verificación técnica de los vehículos. Según argumentó la cámara empresaria, la flexibilización del sistema podría incrementar los riesgos viales y no contaría con el respaldo técnico suficiente.

Además, CATRAI sostuvo que las modificaciones afectan la independencia de los controles, ya que habilitan a concesionarias, importadores y talleres mecánicos a revisar los mismos vehículos que venden o reparan. “Los cambios introducidos romperían con la independencia de criterios que rige a los talleres de revisión técnica”, advirtieron desde la entidad en su presentación.

Las modificaciones al régimen fueron impulsadas por el entonces secretario de Transporte, Franco Mogetta, junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el marco de la política de desregulación promovida por el Ejecutivo nacional.

En su respuesta, el Gobierno rechazó todos los argumentos planteados por la cámara empresaria y ratificó la validez de los cambios introducidos en el sistema. Al tratarse de una instancia administrativa, las empresas todavía cuentan con la posibilidad de llevar el conflicto a la Justicia para intentar frenar la aplicación de la normativa. Mientras tanto, las nuevas reglas continúan vigentes y deberían aplicarse en todo el país.

Los cambios en la VTV

Con el nuevo régimen, los vehículos 0 kilómetro deberán realizar la primera verificación técnica a los cinco años desde su patentamiento. Posteriormente, el control será cada dos años hasta que el vehículo alcance los diez años de antigüedad.

Otro de los cambios relevantes es la ampliación de los lugares habilitados para realizar la revisión técnica. A partir de ahora, además de las plantas oficiales, podrán realizarla concesionarias autorizadas y talleres que cuenten con el equipamiento adecuado y se registren para prestar el servicio.

Desde el Gobierno sostienen que la apertura del sistema permitirá aumentar la oferta de centros de verificación, reducir los costos para los usuarios y mejorar la calidad del servicio. Sin embargo, el sector empresario que opera actualmente las plantas de VTV mantiene sus cuestionamientos y no descarta avanzar con una demanda judicial para revertir la medida.