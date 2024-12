Este jueves desde temprano, en las puertas del Polideportivo Municipal, comenzó la entrega de pulseras para los vecinos del barrio Luz y Fuerza y zonas aledañas que estarán dentro del cerco vallado montado para el show de La Renga.

Pulseras para entrar y salir del operativo

El operativo permitirá a quienes reciban estas pulseras circular por el área restringida durante el tiempo que dure el montaje de seguridad. En principio, las pulseras se entregan únicamente a mayores de edad, aunque se evalúan excepciones para menores que necesiten ingresar o salir del perímetro.

Puede interesarte

Según informó el medio local Ecos Diarios, el cerco de prevención, instalado en el marco del recital de una de las bandas de rock más icónicas del país, busca garantizar la seguridad tanto de los asistentes al evento como de los residentes de la zona.

Polémica en el Concejo Deliberante

El recital no solo movilizó operativos logísticos, sino también un fuerte debate político en el Honorable Concejo Deliberante de Necochea. En la última sesión ordinaria del año, los concejales radicales se manifestaron en contra del evento, argumentando que el Polideportivo no es el lugar adecuado y que el momento no es oportuno.

Puede interesarte

Por el contrario, el oficialismo defendió la iniciativa, celebrando la importancia cultural de la banda y aprobando un reconocimiento a La Renga. La discusión dejó en evidencia una grieta marcada entre las distintas bancadas, reflejando posturas encontradas sobre el impacto y la organización de este tipo de espectáculos masivos.

El recital se llevará a cabo este sábado 28 de diciembre y promete ser uno de los eventos más convocantes de la temporada.