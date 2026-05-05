El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego aprobó por unanimidad una resolución para reclamar el pago de una deuda de más de $30 millones que IOMA mantiene con el municipio por prestaciones realizadas en el hospital local.

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Según se explicó, una parte importante de las atenciones corresponde a afiliados de la obra social bonaerense, lo que genera una obligación de pago por parte de la Provincia. La mora sostenida, advirtieron, afecta las finanzas municipales y el funcionamiento del sistema de salud.

Durante el debate hubo acuerdo entre los bloques sobre la gravedad de la situación, aunque con diferencias en las causas. Desde la oposición señalaron problemas estructurales y falta de actualización de los valores, mientras que el oficialismo vinculó la deuda al contexto económico y la caída de recursos.

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También se plantearon críticas al destino del gasto público provincial y se pidió priorizar la salud. La resolución solicita la regularización urgente de los pagos y será enviada a autoridades provinciales. Fue aprobada con el respaldo de todos los bloques.

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