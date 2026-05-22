Personas privadas de libertad de la cárcel bonaerense de Mercedes restauraron en los talleres de la dependencia un minibus y fabricaron 20 vallas metálicas para el municipio local.

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La entrega del minibus y las vallas se efectuaron en la Unidad 5 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) este jueves en un emprendimiento que contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Las tareas fueron desarrolladas a través de un convenio marco suscripto entre el Ministerio y la Municipalidad de Mercedes, con el objetivo de fortalecer acciones comunitarias y promover herramientas de formación laboral para personas privadas de la libertad.

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En esta oportunidad se entregaron 20 vallas metálicas de 2,5 metros de largo por 1,10 metros de alto, fabricadas en el taller de herrería de la Unidad. Los trabajos fueron supervisados por Lucas Chavaño y realizados por internos que participan de las actividades laborales del sector.

Asimismo, se concretó la entrega de un vehículo minibús perteneciente al Municipio, un Mercedes Benz Sprinter dominio GSX-380, que fue reparado en el taller de chapa y pintura de la Unidad. En esa labor participaron tres personas privadas de la libertad bajo la supervisión de Guillermo Aran. Asimismo se entregaron 150 bolsas de 60 centímetros elaboradas en el taller de tapicería de la Unidad 5 para el programa alimentario del Municipio.

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Cabe destacar que la producción de las vallas y bolsas se efectuaron con materiales provistos por el municipio, así también para los arreglos del mini bus.

“Estas iniciativas permiten que los internos incorporen conocimientos técnicos y experiencias laborales concretas, promoviendo hábitos de responsabilidad, compromiso y trabajo en equipo, herramientas fundamentales para favorecer los procesos de reinserción social y laboral”, destacaron desde el SPB.