EDES logró normalizar el suministro de energía en nuevos sectores y avanzar un paso más en el proceso de reconstrucción de la red seriamente afectada por el temporal que azotó a la ciudad y en otras localidades de la provincia. Actualmente más del 80% de los usuarios cuentan con servicio (129.000 de 159.200 suministros) y se estima que, al mantener un intenso ritmo de trabajo, para el final del día se alcanzará al 85%. La mayor parte de las zonas más densamente pobladas de la ciudad ha recuperado el suministro y se trabaja en los barrios en donde el temporal causó los daños más graves, principalmente en la zona sudoeste de la ciudad y otras zonas dispersas de la zona urbana.

Los esfuerzos siguen enfocados en reconstruir la red que sufrió múltiples destrozos, que requieren de trabajos más prolongados y complejos para volver a estar operativas nuevamente, y en condiciones de seguridad. Se trata de sectores donde hay que instalar la red desde cero, incluyendo la línea troncal, la domiciliaria, e incluso las conexiones individuales de los inmuebles. Estas tareas que llevan más tiempo, permiten restablecer el servicio a pequeños grupos de usuarios, y es por ello que el ritmo de las restituciones en adelante será más lento que al principio de la contingencia.

“Sabemos lo necesario que es nuestro servicio y queremos recuperarlo lo antes posible, pero la devastación que sufrimos fue tan grande que llevará más tiempo del que todos quisiéramos. Estamos instalando el servicio eléctrico de la ciudad de nuevo, desde cero, nos quedamos prácticamente sin red”, manifestó Roberto Grioli, Gerente General de EDES respecto de la situación.

“Estamos disponiendo de grupos electrógenos para dar luz en algunos sectores, pero no en todos lados es posible colocarlos ya que no podemos dar energía a una red que no está en condiciones, eso generaría un problema de seguridad grave para los vecinos”, explicó.

Los grupos generadores se colocarán en los siguientes puntos de la ciudad: Lestonac y Canadá; Lestonac y Azcuénaga; Fragata Sarmiento y Ramón y Cajal; Río Atuel y Paraná; Río Atuel y Calvento; Río Atuel y Bravard; Charcas y Abad; Charcas y Leuman; Carchas y Algarrobo; Charcas y Los Naranjos; Pampa Central y Arminda; San Andrés y Las Huertas; Pampa Central y Charlone; Las Palmeras y Schiaffino; Nicolás Levalle y Undiano; Ingeniero Luna y Haití; y L. Mora y San Lucas.

“Si bien hemos logrado recuperar el servicio para la mayor parte de los usuarios, sabemos que nos queda trabajo por delante, y comprendemos lo que están atravesando quienes aún no cuentan con servicio, que son los que más lo sufren. A ellos les decimos que estamos haciendo todo lo humanamente posible, pero la situación ha sido realmente muy grave”, agregó.

Desde el inicio del trágico temporal más de 350 personas, movilizadas en una flota de 150 vehículos, reconstruyen el sistema eléctrico de la ciudad. Un número superior a 740 obras deben realizarse sobre los más de 2.795 km de redes, entre tendidos troncales y domiciliarios, que se vieron afectados por la caída de gran cantidad de árboles, techos, ramas y estructuras. Se trata de un despliegue de personal, de vehículos y materiales sin antecedentes en la historia de la empresa. La compañía lleva reemplazados más de 200 postes y por encima de 14 kilómetros de tendido.

Mientras tanto, los barrios y sectores que permanecerán sin servicio son Noroeste, Pampa Central, Villa Nocito, Grunbein, Palihue, Chañares, Villa Bordeu, Villa Belgrano, Parque Norte, Autódromo, Oro Verde, San Agustín, una parte de Harding Green y Villa Delfina, Portal del Este, Saladero, Villa Moresino, Villa Serra, Patagonia, Altos de Palihue, y parcialmente Bella Vista, Villa Hipodrómo, General Daniel Cerri, Ingeniero White, Loma Paraguaya y Colón.

La empresa continúa desarrollando todas sus acciones en el marco de su Plan Operativo de Emergencia, que puso en marcha el día sábado apenas ocurrida la tragedia. Sigue sumando equipos de EDES de Bahía Blanca y de distintas localidades vecinas, que llegaron a la ciudad para colaborar en la reconstrucción de la red eléctrica.

Desde el temporal que golpeó la ciudad, como primera medida, se garantizó la atención de los usuarios más sensibles, proporcionando el suministro a los hospitales y brindando grupos electrógenos a centros asistenciales. Se normalizó la red subterránea y se sigue reconstruyendo parte de los tendidos troncales y domiciliarios que permiten seguir avanzando con la normalización del servicio.

Se solicita a los vecinos no circular por las zonas donde aún hay cables sueltos ni retirar ramas de los tendidos de electricidad, y dar aviso de este tipo de situaciones enviando un mensaje a EDES vía WhatsApp al 291 503 3337 o llamar al 0800 999 3337.