Villa Gesell sumó un nuevo récord gastronómico durante la 30.ª edición de ChocoGesell. Tres emprendedores locales elaboraron una focaccia de 12 metros de largo por 50 centímetros de ancho, convirtiéndola en la más grande del país.

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La propuesta se realizó en el Bosque Fundacional y convocó a cientos de vecinos y visitantes que se acercaron para presenciar la preparación y participar luego de una degustación gratuita. La actividad también contó con cobertura en vivo de medios nacionales.

Una focaccia de 12 metros

La iniciativa fue impulsada por los emprendedores gastronómicos Juan Pablo, de Tifosi; Nachi, de FungiGesell; y Gerónimo, de La Tabla, quienes trabajaron especialmente en una receta diseñada para la celebración.

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La preparación incorporó una combinación poco habitual de ingredientes: hongos de pino, sal marina, salsa de chocolate picante, jamón crudo, rúcula, queso parmesano y tomates confitados.

Con sus 12 metros de extensión, la pieza se convirtió en una de las principales atracciones de la jornada y despertó la curiosidad de quienes recorrían el predio.

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Una vez terminada la elaboración, cientos de personas pudieron probarla de manera gratuita, en una experiencia gastronómica que combinó productos locales, creatividad y participación del público.

Emprendedores locales y una propuesta diferente

El intendente Gustavo Barrera estuvo presente durante la actividad y acompañó a los emprendedores y a las familias que se acercaron al Bosque Fundacional.

Desde la organización destacaron que la propuesta permitió poner en valor el talento, la creatividad y la capacidad de producción de los emprendedores gastronómicos de Villa Gesell.

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La actividad fue recibida con entusiasmo por el público, que disfrutó de una propuesta diferente y pudo participar de uno de los momentos más particulares de la celebración.

Un atractivo más en los 30 años de ChocoGesell

La elaboración de la focaccia se convirtió en uno de los momentos destacados de la edición aniversario de ChocoGesell, que celebra sus 30 años como Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal.

Durante el fin de semana, el Bosque Fundacional reúne a vecinos, turistas, emprendedores y familias en torno a diferentes propuestas gastronómicas y actividades.