El mes de enero de 2026 marcó un registro histórico para Puerto Quequén, al alcanzar un movimiento total de 1.216.779 toneladas de mercaderías, consolidando el mejor inicio de año en la historia de nuestra estación marítima.

Este desempeño reafirma el rol estratégico de Puerto Quequén dentro del sistema agroexportador argentino, siendo un eslabón clave de la cadena agroexportadora, que integra producción, acopio, logística y exportación hacia los principales mercados del mundo, se informó oficialmente.

En cuanto al tipo de mercaderías movilizadas, el mes de enero estuvo claramente liderado por los productos del complejo cerealero, columna vertebral de la cadena agroexportadora. La cebada forrajera fue la principal mercadería exportada, con más de 481 mil toneladas, seguida por el trigo, que superó las 403 mil toneladas, y el maíz, con casi 140 mil toneladas. También se registraron importantes volúmenes de cebada cervecera, pellets de girasol y aceite de girasol. En paralelo, se realizaron operaciones de importación de fertilizantes, como DAP y MAP, insumos fundamentales para sostener la productividad del sector agropecuario, completando así un circuito que integra producción, exportación y abastecimiento interno.

