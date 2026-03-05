Entre campos, lagunas y pueblos donde el tiempo parece detenerse, el noroeste de la provincia de Buenos Aires despliega un circuito que combina historia, tradición rural y gastronomía campestre. El recorrido invita a descubrir Junín, Lincoln, Vedia (cabecera del partido de Leandro N. Alem) y Los Toldos, en el distrito de General Viamonte.

De acuerdo al pasajero, un recorrido como el que les presentamos a continuación lleva un mínimo de 5 noches aunque recomendamos 7 para hacer el viaje más pausado.

Día 1 | Junín y el legado de Evita

Desde el AMBA, la Ruta Nacional 7 conduce hacia Junín (266 kilómetros), donde el viaje comienza en la Plaza Colón y el Monumento al Agricultor, para continuar en el Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa, referente cultural de la ciudad.

El casco urbano conserva huellas del paso de Eva Duarte, quien dio allí sus primeros pasos escolares, desarrolló su vida social y contrajo matrimonio con Juan Domingo Perón. Un recorrido autoguiado de tres kilómetros, a pie o en bicicleta, permite descubrir esos sitios históricos.

La jornada culmina en la costanera del Laguna de Gómez, uno de los grandes espejos de agua de la región, ideal para deportes náuticos, pesca o simplemente contemplar el atardecer.

Día 2 | Naturaleza y tradición rural

A pocos kilómetros del centro, la Laguna El Carpincho ofrece un entorno perfecto para la pesca y el descanso.

Muy cerca, la estancia La Oriental propone una inmersión en la vida de campo con cabalgatas, tareas rurales y gastronomía criolla.

Día 3 | Vino, arte y quesos

El tercer día combina cultura y gastronomía. Por la mañana, el recorrido urbano suma el Museo Histórico Regional, murales y ferias con productos locales.

Por la tarde, la experiencia continúa en Finca Las Antípodas, un proyecto vitivinícola que ofrece visitas guiadas por el viñedo, catas de vino y degustaciones de quesos y embutidos artesanales. La posibilidad de alojarse en el lugar convierte la visita en una experiencia sensorial completa.

Día 4 | Lincoln y el carnaval artesanal

El camino sigue hacia Lincoln (65,8 kilómetros), ciudad reconocida por su tradicional carnaval artesanal. El Parque General San Martín es el pulmón verde local, ideal para paseos al aire libre.

La historia festiva puede explorarse en el Museo Histórico Municipal y del Carnaval. La propuesta se completa con visitas a queserías locales como Marilac y La Primavera, donde se elaboran productos artesanales que forman parte de la identidad regional.

Día 5 | El Triunfo, esencia rural

A 28 kilómetros de Lincoln, el pueblo de El Triunfo conserva antiguos almacenes y una fuerte tradición productiva. La cultura quesera vuelve a ser protagonista, con degustaciones y experiencias organizadas junto a productores locales y la Sociedad Rural.

Día 6 | Aventura, queso premiado y memoria viva

La última jornada comienza en Aero Club Vedia, donde se puede realizar un vuelo de bautismo o un salto en paracaídas en tándem desde 3.000 metros, con vistas panorámicas impresionantes.

Luego, la visita a Quesería Migue permite conocer el proceso de elaboración de uno de los quesos más premiados del país. Su Parmigiano Reggiano obtuvo medalla de oro en el World Cheese Awards, destacándose por su maduración superior a los 24 meses y técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación.

La ruta continúa hacia Los Toldos, tierra natal de Eva Duarte. En el Museo Provincial Casa Evita se recorren los espacios donde transcurrió su infancia, con objetos, fotografías y documentos que reconstruyen su historia.

Muy cerca, el circuito mapuche de la Comunidad Ignacio Coliqueo abre la puerta a una cultura ancestral viva, con talleres, relatos y celebraciones que reflejan su vínculo espiritual con la tierra y la defensa de su identidad.

Luego de este itinerario agitado pero completo, se emprende el regreso al lugar de origen.