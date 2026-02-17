Reforma laboral: Los aliados del Gobierno en Diputados buscan no quedar pegados al tema de las licencias por enfermedad
Luego de las duras críticas que surgieron tras el voto del Senado, el oficialismo reconoció el "error" con respecto al artículo que habilita a los empleadores a pagar solo una parte del sueldo durante licencias por enfermedad o accidente fuera del trabajo. No obstante, esta situación complicó el panorama en la Cámara Baja y nadie quiere dar un paso en falso.
"Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades. Tuvimos un error, lo reconozco", sostuvo la jefa de bloque de LLA Patricia Bulrrich con respecto a la polémica por el pago del 50% del salario durante las licencias por enfermedad.
"Lo vamos a arreglar”, añadió.
Sin embargo, los aliados del Gobierno en la Cámara de Diputados no quieren firmar un cheque en blanco, aprobando una reforma laboral y a la espera de que, en la reglamentación, Javier Milei subsane el “error”. Para esto, el proyecto debería volver al Senado, pero el oficialismo quiere un tratamiento exprés.
Bullrich promete una protección de 100% (sólo) para las enfermedades graves, pero la palabra de la ex Ministra no parece suficiente para convencer a los dialoguistas.
El titular del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, lo dejó en claro: “Vamos a apoyar la ley de modernización laboral, pero no el régimen de licencias por enfermedad”.
Milei quiere tener dictamen este miércoles para sesionar el jueves en la Cámara Baja. Todas las posibilidades están abiertas.
