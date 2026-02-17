"Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades. Tuvimos un error, lo reconozco", sostuvo la jefa de bloque de LLA Patricia Bulrrich con respecto a la polémica por el pago del 50% del salario durante las licencias por enfermedad.

"Lo vamos a arreglar”, añadió.

Sin embargo, los aliados del Gobierno en la Cámara de Diputados no quieren firmar un cheque en blanco, aprobando una reforma laboral y a la espera de que, en la reglamentación, Javier Milei subsane el “error”. Para esto, el proyecto debería volver al Senado, pero el oficialismo quiere un tratamiento exprés.

Bullrich promete una protección de 100% (sólo) para las enfermedades graves, pero la palabra de la ex Ministra no parece suficiente para convencer a los dialoguistas.

El titular del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, lo dejó en claro: “Vamos a apoyar la ley de modernización laboral, pero no el régimen de licencias por enfermedad”.

Milei quiere tener dictamen este miércoles para sesionar el jueves en la Cámara Baja. Todas las posibilidades están abiertas.

