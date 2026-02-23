“El martes a la tarde se realizará una reunión del Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) y vamos a confirmar la decisión de un paro y movilización. 24 horas de paro con 12 de movilización. El martes decidimos los detalles de la modalidad y lo vamos a proponer a la CGT”, señalaron fuentes sindicales.

Ads

En este marco, la UOM, aceiteros y Pilotos, junto a gremios como ATE, buscarán presionar a los dirigentes más dialoguistas que encabezan el organismo de la calle Azopardo.

El objetivo es parar y movilizar el día que el Senado trate de convertir en Ley la reforma laboral tras la modificación dispuesta al artículo 44. Sería el próximo jueves y viernes.

Ads

Puede interesarte

Ads