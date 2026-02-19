Este jueves comenzó con protestas en La Matanza, en el marco del paro general de la CGT contra la reforma laboral que tratará la Cámara de Diputados. El punto de partida fue el Hospital Paroissien, sobre Ruta 3, kilómetro 21, desde donde trabajadores iniciaron una movilización hacia el Congreso nacional.

La convocatoria fue difundida en redes sociales por la usuaria Virginia Gómez (@mavirginiagomez), quien señaló que en el hospital “comienza el paro nacional activo contra reforma laboral esclavista” y que la columna se dirigía hacia el Congreso al mediodía.

En Hospital Paroissien de La Matanza comienza el paro nacional activo contra reforma laboral esclavista. Van hacia el Congreso (12 hs).

📍 Ruta 3, km 21 pic.twitter.com/VxgHrln2zX — 🔴 ᴠɪʀɢɪɴɪᴀ ɢᴏ 🔴 (@mavirginiagomez) February 19, 2026

La jornada se da en un contexto de fuerte tensión política y sindical. Este miércoles, la Cámara Baja emitió dictamen del proyecto de reforma laboral que será debatido desde las 14.00 en el recinto. La sesión fue convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El texto que llega al recinto incluye una modificación en el artículo 44, vinculado a licencias médicas, uno de los puntos que más polémica generó. El proyecto original contemplaba descuentos salariales ante accidentes fuera del ámbito laboral y determinadas enfermedades, lo que motivó críticas de gremios y sectores de la oposición.

Desde las 0.00 rige el paro general convocado por la CGT, con impacto en distintos servicios. Si bien la central no convocó formalmente a una movilización nacional, sí se prevén concentraciones en distintos puntos del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires, donde habrá manifestaciones frente al Congreso.

