Los 20 trabajadores del Correo Argentino en Mar del Plata que habían sido despedidos a comienzos de la semana serán finalmente reincorporados, tras un acuerdo alcanzado entre el gremio y las autoridades de la empresa.

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La decisión fue confirmada por la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) y permitió desactivar las medidas de fuerza que se habían anunciado en rechazo a los despidos.

El conflicto se había iniciado apenas dos días atrás, cuando la empresa desvinculó a un grupo de empleados, lo que provocó la inmediata reacción sindical. Desde el gremio habían convocado a un paro de 48 horas previsto para la próxima semana, en reclamo por la reincorporación de los trabajadores.

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Sin embargo, las partes lograron acercar posiciones y se comprometieron a retrotraer la medida, lo que llevó a la suspensión de la protesta.

En Mar del Plata, el Correo Argentino cuenta con alrededor de 350 empleados. En ese contexto, semanas atrás se habían realizado asambleas para discutir la situación salarial del sector, donde los trabajadores denunciaron que en las categorías más bajas el sueldo básico ronda los 700.000 pesos.

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Según explicó Jorge Váttimo, secretario general de la Foecyt, tras esas asambleas la empresa interpretó que se trataba de una retención de tareas y envió telegramas en tono “intimidatorio” a los empleados.

Esa situación derivó en una audiencia en la Secretaría de Trabajo, donde no se logró un acuerdo entre las partes. Posteriormente, los trabajadores participaron de un congreso nacional del gremio, en el que se definieron medidas de fuerza ante la pérdida del poder adquisitivo. Horas más tarde, recibieron los telegramas de despido que finalmente quedaron sin efecto tras la negociación.