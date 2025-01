Un hombre del partido de La Matanza, Juan José (según su CV publicado en su cuenta de X) estaba en búsqueda de trabajo para poder mantener a su familia y viajó hasta Ezeiza por una propuesta la cual no existía y lo discriminaron por chat.

El supuesto dueño le dijo que se encontrarían a las 7.30 en el lugar pactado y antes de llegar le envía mensajes para avisarle que estaba llegando.

Pedi prestado pra llegar hasta Ezeiza y este m hace esto? Perdí toda mi fe n la humanidad con suerte puedo llegar a las 10 a mi casa y si nadie m contacto hasta ahora para trabajar es imposible.Este año esta vida s las sigue cobrando conmigo. Quizá cierre la cuenta y termine todo pic.twitter.com/g2EWnXN8Ur — koki mataderos (@JuanjoseRa3611) December 31, 2024

A lo que el estafador le dice que toque el timbre del lugar ya que él no estaba en el establecimiento, sino que estaban sus empleados.

Debido a ese comentario, el hombre comenzó a desconfiar y le dijo que no es común que en el primer día de trabajo no lo reciba el patrón. Luego de eso, el estafador le dijo "toca timbre marronazo, hoy no comes, búscate un trabajo de verdad negro de mierda" haciendo referencia a su color de piel y descrinándolo por la misma.

Ante esta situación, el caso se volvió viral debido al maltrato que sufrió el hombre al intentar conseguir trabajo. Además en su cuenta personal de X mencionó: "Pedí prestado para llegar hasta Ezeiza y este me hace esto? Perdí toda mi fe en la humanidad".

Por el mal trago que el hombre sufrió, muchas personas comenzaron a donarle dinero u notificándole de alternativas para conseguir trabajo en otros lugares.