Una situación cotidiana terminó convirtiéndose en un verdadero episodio de furia en Castelar centro, partido de Morón, y quedó registrada por vecinos de la zona. Todo ocurrió el pasado viernes 12 de junio, minutos antes del mediodía, sobre la calle Aristóbulo del Valle al 400, lado sur.

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Según informó Primer Plano Online, una mujer intentaba sacar su vehículo marcha atrás desde el garage de su vivienda, pero no pudo hacerlo porque otro auto estaba mal estacionado y ocupaba gran parte de la salida vehicular.

El vehículo pertenecía a una escribana que había dejado el auto en el lugar mientras asistía a un turno en un local de manicura ubicado a pocos metros. La dueña de casa intentó realizar varias maniobras para salir, pero la presencia del auto y un poste de luz sobre la vereda complicaban aún más la maniobra.

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Tras varios intentos frustrados, la mujer volvió a ingresar el vehículo al garage y decidió descargar toda su bronca contra el auto que le impedía salir.

De acuerdo con la publicación, colocó un cartel con insultos, arrojó huevos sobre los vidrios laterales, dejó una bolsa de basura en el techo y además rayó las dos puertas del lado del conductor.

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Las imágenes del episodio rápidamente se viralizaron y generaron debate entre los vecinos. Mientras algunos cuestionaron la reacción de la propietaria de la vivienda, otros remarcaron que el vehículo estaba estacionado en un lugar prohibido y bloqueaba la salida del garage.

Como resultado, el auto terminó con importantes daños en la carrocería, especialmente en las puertas del lado del conductor, donde quedaron marcadas las rayas provocadas durante el ataque.