Un grave episodio ocurrido en la oficina del PAMI de Carmen de Patagones quedó bajo investigación de la Justicia luego de que una persona amenazara con un arma de fuego a trabajadores del organismo por la demora en un trámite.

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Según relató Stela Navarrete, secretaria adjunta de ATE Bahía Blanca y delegada gremial en el PAMI, el episodio comenzó cuando una persona se presentó para reclamar por un trámite correspondiente a un familiar que todavía no había sido aprobado.

“Una persona concurrió de forma muy violenta, amenazando a los compañeros porque un trámite de su familiar no salía y no se aprobaba”, explicó durante una entrevista con FM DE LA COSTA.

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La situación se agravó cuando el visitante habría exhibido un arma de fuego delante de los empleados y advirtió que, si no recibía una respuesta favorable, la situación sería peor.

Dos denuncias anónimas

Los trabajadores que presenciaron el episodio decidieron inicialmente no realizar una denuncia por temor a posibles represalias. Navarrete contó que llegó poco después y encontró a los empleados muy nerviosos.

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“En los lugares chicos como Patagones se conocen todos. Hay mucho temor en las personas que están expuestas a esta situación”, sostuvo.

Finalmente, dos denuncias anónimas realizadas en la Comisaría de Carmen de Patagones permitieron que el hecho llegara a conocimiento de la Justicia. Ahora se busca determinar qué ocurrió e identificar a la persona involucrada.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre las medidas ordenadas ni si el arma mencionada durante el incidente pudo ser localizada.

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Reclaman mayor seguridad

Desde ATE también volvieron a reclamar mayor seguridad para la oficina del PAMI, que no cuenta con custodia permanente.

La organización había solicitado incorporar vigilancia, tomando como referencia la sede de Bahía Blanca, donde existe presencia de la Policía Federal. Según Navarrete, la respuesta fue que no había presupuesto para una medida similar en Patagones.

“Seguimos expuestos de la misma manera y fingimos demencia. ¿Hasta que pase algo muy grave y tengamos que lamentarnos?”, cuestionó.