El ultimo femicidio en Lujan ocurrió el 6 de diciembre del 2020 cuando Luz Marino fuera ahorcada por su novio quien se encuentra detenido. Dado el contexto de violencia machista, una vecina de la ciudad, comenzó a brindar un servicio de remis exclusivo para mujeres.

“Surgió porque tengo una sobrina que tiene 17 años. Hablando con ella y con las amigas, decían que tenían problemas para tomar remises cuando se iban a algún lado o se juntaban en la casa de alguna amiga. Sobre todo con lo que está pasando con la violencia machista”, expresó Claudia al medio local El Civismo.

La vecina explicó que “la mayoría de los remiseros son hombres, la verdad es que hay muy pocas mujeres. Escuchando y hablando con ellas, se me prendió la lamparita. Pensé: ¿por qué no hacerlo? y empecé el fin de semana pasado”, contó.

El impacto fue inmediato. Recibió 80 llamados y más de 100 solicitudes de amistad en las redes. “La verdad es que me sorprendió. Fue un boom. Me llamó todo el mundo, se compartió mucho. Es como que gustó”.

“Se viaja más tranquila con una mujer. Una chica me contó que a ella y a su amiga les daba miedo viajar porque te dicen cosas los remiseros. Las miran, les dicen algo y no les gusta. Más cuando tienen que viajar a algún barrio donde no hay tanto movimiento o gente a la madrugada. Por eso la idea es cuidarnos entre todas”, concluyó