En medio de la creciente tensión entre el transporte tradicional y las plataformas digitales, remiseros de la ciudad impulsaron un reclamo formal ante el Municipio para exigir “condiciones iguales” frente a los choferes de aplicaciones como Uber. La protesta derivó en una reunión con funcionarios, en la que se anticipó el envío de una ordenanza al Concejo Deliberante para regular la actividad.

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El encuentro se llevó a cabo luego de la presentación de un petitorio por parte de los trabajadores del sector. Participaron la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, y el subsecretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas.

Tras la reunión, los remiseros calificaron el diálogo como “muy positivo” según informó el medio local Verte. “Nos atendieron y escucharon, que es lo más importante”, destacaron y valoraron la apertura del Ejecutivo para abordar el conflicto.

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Según detallaron, desde el Municipio les informaron que trabajan en una normativa para regular a los conductores de aplicaciones mediante una ordenanza que será enviada al Honorable Concejo Deliberante en los próximos días. El objetivo central es establecer reglas claras que equiparen las condiciones de funcionamiento entre ambos sistemas de transporte.

Entre los principales puntos planteados por los remiseros figura la exigencia de que los choferes de plataformas tramiten carnet profesional, cuenten con seguro de transporte de pasajeros y obtengan habilitación municipal. Además, solicitaron que los vehículos estén debidamente identificados con el logo de la aplicación correspondiente, ya sea Uber u otras que puedan operar a futuro.

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En cuanto al proceso legislativo, los trabajadores indicaron que el borrador de la ordenanza será remitido a las agencias de remises para su análisis previo. “Nos la van a enviar en estos días para que revisemos los puntos y que se pueda tratar lo antes posible”, explicaron.

Finalmente, remarcaron que el reclamo busca representar a todo el sector y generar un marco más equitativo. “Esto fue en representación de todos y, a la larga, es un beneficio general”, concluyeron.

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