Por Gabriela Edith Lorenzo.

A la hora de salir a la calle, las mujeres debemos siempre enfrentar un gasto extra porque, a ciertas horas, no es seguro andar solas, sin embargo, el remis o taxi, no dejan de ser una opción peligrosa. Desde pequeñas fuimos entrenadas en el arte de tomar números de patentes, registrar marcar de autos y gritar bien fuerte para que el chofer escuche: “Avisá cuando llegues”. Que joven o adulta no se ha visto en la situación de simular una llamada por teléfono cuando en medio de la noche un taxista se desvía del camino indicado, ha compartido su ubicación en tiempo real o se ha enfrentado al acoso verbal, en el mejor de los casos.

La inseguridad fue uno de los principales temas de la agenda electoral, sin embargo hay una realidad que viven las mujeres en la diaria de la que “nunca se habla, por ejemplo que todas tenemos un grupo en el que dice “Chicas, ¿llegaron bien?”, cuenta Loana en diálogo con LaNoticia1.com . Tiene 24 años y es de Berisso, por razones de seguridad eligió no brindar más datos ni exhibir fotos de ella o las otras trabajadoras del emprendimiento ya que han sufrido acoso por parte de taxistas. Por esta razón la entrevista está vestida con las publicidades del emprendimiento que también son creadas por su emprendedora: “los emojis que mandamos por WhatsApp, los hice yo”, cuenta orgullosa. Una joven que salió a buscar trabajo con su único capital, su auto, y no quiso estar expuesta a la hora de subir un pasajero ni convivir con el machismo de un tipo de empleo que es predominantemente masculino.

Así nació RemiFem, un servicio brindado exclusivamente por y para mujeres y que constituye una alternativa segura de transporte, tanto para las pasajeras como para las conductoras. El transporte funciona en la ciudad de la que es oriunda su emprendedora, en Ensenada y La Plata, y aunque también cubre viajes de media y larga distancia, su mayor demanda es la del traslado de pasajeras, especialmente durante los fines de semana. Además, el proyecto cuenta con el valor agregado de generar una fuente de empleo para aquellas mujeres, en su mayoría madres que, usando su auto como herramienta de trabajo encontraron una salida laboral flexible y segura en un contexto en el que el cuentapropismo es la única opción para llegar a fin de mes y en el que el cupo femenino y sus salarios, están depreciados en relación al masculino.

¿Cómo empezó RemiFem?

Y la Remi la abrí el 29 de marzo. O sea, yo empecé en febrero a cranear y a armar todo, a buscar info y a hacer la cajita de preguntas en Instagram, y después conseguí un local y a fines de marzo ya largué el proyecto, pero lo primero que hice antes de empezar a trabajar, empecé a buscar choferes.

¿Y por qué la decisión de que sea un servicio exclusivamente de mujeres para mujeres?

Al principio quería trabajar para una aplicación, pero por experiencias de mi otro trabajo pude ver que no me convenía trabajar llevando hombres, pero por una cuestión de seguridad para mí, yo tengo que pensar en que también tengo que cuidar mi herramienta de trabajo que es mi auto. Y también he viajado en remis durante un montón de años, nunca me gustaron ciertas cosas que por ahí, a la hora de viajar sola es un trato y cuando viajas acompañada te tratan diferente y me he sentido incómoda, es re feo cuando por ahí querés hablar bien a la persona y ella como que te empieza a decir cosas y vos estás en una situación de vulnerabilidad porque estás en el auto de alguien que no sabes quién es, a dónde te lleva y también estás en movimiento.

Entonces, como que yo sabía que no quería llevar chabones porque en las estadísticas que hice yo me di cuenta que había un montón de pibas que estaban compartiendo el mismo malestar por ahí al no charlarlo tanto es como que queda muy oculto y nunca se habla, por ejemplo, que todas tenemos un grupo en el que dice “Chicas, ¿llegaron bien?” “Sí, llegamos bien”, o cuando te juntas con una amiga, pásame la patente, bueno dale, te paso o te aviso, avísame cuando llegues, así, siempre.

La demanda más alta se da durante los fines de semana.

Contanos cómo funciona el servicio

Tenemos una variedad de servicios, además de los traslados de pasajeras, hacemos servicios Pet Friendly, tenemos mini flete, larga distancia, alquiler del auto si es para eventos o para retirar registro. Contenta la verdad porque como que abarca bastantes áreas, llevar al perro a la veterinaria, llevar a la micha que son cosas que tampoco están vistas pero que es un problema también, es decir, no lo puedo llevar en el colectivo porque me bajan, no lo puedo llevar en un remis porque no quieren. Y también un alivio para lo que son las mamis que no es rentable ir a trabajar y tener que pagar un remis e ir y volver con la criatura porque te quita un montón de tiempo y plata, y entonces en mi caso por ejemplo cuando yo era usuaria y hacían eso conmigo me acompañaban al viaje.

RemiFem ofrece una variedad de servicios además del traslado de pasajeras.

También es diferente la atención que brindan en la toma del pedido del auto

A mí me encanta eso, yo les pido siempre a mis recepcionistas que a las clientas las traten desde el “Hola hermosa, hola reina”, porque yo creo que siempre, más que nada cuando estás pidiendo algo a alguien es como “a mí tratame bien”, entonces yo trato de que la ideología de la Remi sea esa, como siempre bienvenida, a veces es capaz que la gente no está con el mejor de los humores porque estamos en un momento medio complicado pero dentro de lo que se puede tratar de llevar esa dinámica, a mí me gusta laburar así y sentirme cómoda y sentirme bien y que la clienta también se sienta bien y mis recepcionistas también. Después tratamos de avisar todo para que no tengan que esperar afuera: datos de la chofer y el auto, además tenemos el servicio de stickers y tratamos de usar eso también como descontractura, yo hice todos los stickers.

Los autos se reservan por WhatsApp donde la clienta recibe información detallada del viaje.

Me encanta el de “Yendo”

Es genial, los armé todos yo porque digo: a mí me gusta usar el sticker, que sea un trato amigable dentro de lo que se puede. A veces le damos demoras largas por un tema de que nos faltan algunas choferes para poder completar los turnos, eso es medio complejo también y es complicado de conseguir pero bueno ahí estamos en la lucha. También mandamos los datos de la chofer que va, que viene, si se atrasa el viaje, avisarles todo para que esperen tranquilas.

Loana creó todos los stikers que se usan para interactuar con las pasajeras.

¿Y qué horarios hacen?

Y hacemos de lunes a jueves, de 7 de la mañana a 12 de la noche. Viernes y sábado, el viernes empezamos a las 7, después hacemos toda la noche, sábado 24 horas y terminamos el domingo a las 7 de la mañana. Ahora el domingo estamos viendo de incorporar un horario reducido pero depende de que consigamos más choferes para cubrir los turnos.

¿Por qué pensás que cuesta tanto conseguir mano de obra femenina para este tipo de empleo?

Es un ambiente muy masculino y fuera de eso también es como que muchas tienen miedo porque no saben cómo es. Si pudieran vivir la experiencia de laburar como laburamos nosotras, es re lindo. Como que no te da ese miedo de decir, voy a ver quién se me va a subir al auto el día de hoy. Las mujeres normalmente en otras remiserías, me ha pasado con otras choferes que me han dicho: “no mirá yo trabajé en una remisería y me daban un viaje cortito” como dando a entender que la mujer no tiene la capacidad de manejar un montón, y yo manejo un montón, yo manejo a Saladillo, a Mar del Plata, a Capital, yo soy chofer larga de distancia entonces son como esas cosas que vos decís, no tiene nada que ver, pero por ahí en otros ambientes como que capaz que no te dejan desenvolverte así, de esa manera en la que yo trato de que sea igual para todas.

RemiFem busca más conductoras para sumar a su staff.

¿Qué podés transmitir de la experiencia de las que se sumaron con miedo?

Y tiene la ventaja de la flexibilidad horaria, o sea, yo no las obligo a cumplir cierto horario, sino que es como, vos tenés tres días a la semana libre, cuatro, tres horas, cuatro horas , bueno, va, entonces yo ya cuento con vos esos tres días, no te obligo a hacer siete horas porque no y aparte todos tenemos dos laburos, todas tienen dos trabajos y yo lo entiendo y lo contemplo. Además trabajar en un lugar donde la gente te trate bien y que te sientas cómoda y encima estés ganando plata por algo que es lindo que es manejar. No es una experiencia fea, para las mujeres que manejan creo que es algo muy lindo, es como una libertad de la que nadie habla, a mi me encanta manejar y me siento muy feliz y muy libre de poder manejar como manejo. Y las chicas (clientas), es una locura, porque a la noche esperan hasta dos horas a veces, es un montón. Como que realmente quieren usar el servicio. Estoy muy contenta y muy agradecida por eso.

RemiFem también hace traslados a Once y Flores, entre otros servicios.

Son 18 choferes, ¿Cuántas son mamás?

Casi todas, deben ser tres o cuatro que no son mamá, pero la mayoría son mamá. Ahora estoy viendo la posibilidad de ofrecer también un servicio de niñeras para choferes porque muchas son mamás solteras y la que carga con el crío en la realidad siempre son las mujeres, como que te cancelaron, te quedaste sin niñera, no te lo puede cuidar tu mamá y bueno, ya está, se te cortó, no vas a poder ir a ningún lado, te corta todo. Yo entro como chofer, tengo una nena y no sé, se la dejo en la remi para que me la cuidan y sabes que tranquilamente te van a avisar porque ahí están las recepcionistas, las niñeras, son todas mujeres y vas a trabajar directamente, es diferente pero en este caso sería distinto porque estaríamos nosotras con la niñera.

Estaría bueno que especifiques que sólo trasladan mujeres

Sí, varones, por ejemplo, un chico de hasta 15 ó 17 años con toda la furia , más grandes no, pero bueno nos ha pasado, que se yo que hay chicas que por ahí te quieren subir al novio y es como gorda no, no se puede porque el servicio más que nada es para para chicas que van solas porque si vas con tu novio tranquilamente te puedes tomar un taxi no te va a pasar nada porque vas a ir con él, como que más que nada trato de dar prioridad a las chicas que vivan solas.