En un contexto de tensión por el recorte de salarios a los trabajadores municipales, el concejal de Podemos Azul, Juan Louge, presentó su renuncia a la presidencia del Concejo Deliberante de Azul. La decisión fue comunicada ayer, y la actual vice, Pilar Álvarez, del bloque UCR Azul, asumirá el cargo a partir de la próxima sesión ordinaria. Andrea Barceló, del bloque La Libertad Avanza, ocupará la vicepresidencia primera.

Según informó el medio local Diario El Tiempo, Louge argumentó que su renuncia responde a motivos estrictamente personales, aunque no brindó más detalles sobre su decisión. A pesar de dejar la presidencia, confirmó que continuará como concejal en el bloque Podemos Azul. En su nota de renuncia, dirigida al secretario del Concejo Deliberante, Guillermo Ravizzoli, expresó que se ve "impedido de continuar ejerciendo ese rol de la forma en la que quisiera poder hacerlo", agradeciendo la confianza depositada por sus pares y el apoyo del personal del Concejo.



Todo esto ocurre en medio de un grave conflicto laboral en Azul. En los últimos días, los trabajadores municipales de Azul lanzaron un paro y acampe tras denunciar la “reducción unilateral y autoritaria” de los salarios de casi 1,000 trabajadores y el congelamiento de las paritarias que afecta a 1,800 empleados. Además, la paralización de la Junta de Calificaciones y Ascensos dejó a más de 200 trabajadores en una situación de incertidumbre.

El intendente de Azul, Nelson Sombra, justificó las medidas adoptadas por su gestión, que incluyen la reducción de salarios y la declaración de emergencia económica por 180 días. El jefe comunal de Unión por la Patria aseguró que estas decisiones eran necesarias debido a la grave situación financiera del municipio y que no constituyen un ataque hacia los trabajadores, afirmando: "La medida no es en contra de los trabajadores, sino que afecta a toda la comunidad cuando no se pueden garantizar los servicios públicos”.