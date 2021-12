El intendente de Tres Lomas, Roberto Álvarez, presentó la renuncia a partir del 31 de diciembre de este año. "No teníamos información, más allá de algún trascendido. A los rumores no hay que darle importancia salvo en estos casos donde está la decisión de Roberto de renunciar el 31 de diciembre", aseguró Fabio Uriarte, presidente del PJ treslomense.

Además, Uriarte, en diálogo con FM Top, confirmó el contenido de la carta que mandó a sus pares de la región y otros dirigentes y que trascendió a los medios. Allí expresa que ya tomó "la decisión y a partir del 31 de diciembre presento la renuncia al cargo de Intendente que recupere para el Peronismo hace 10 años, después de 16 años de gobierno Radical". A diferencia de como ocurre en estos días con otros intendentes, no dijo cuál será su futuro.

"Compartí con Uds. - prosigue - excelentes días de trabajo y compañerismo, tanto en la época de Scioli y mucho más con la de Axel , dejo a Jorge Carrera un municipio económicamente muy bien y con una gran cantidad de obras en marcha y otras a comenzar , para lo q será para estos dos años un importante crecimiento para mi ciudad", señaló en referencia a quien fue electo primer concejal en 2019 junto a Álvarez y que le corresponde ocupar el cargo como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades.

Y continuó: "Dejo un equipo armado con una gran vocación de trabajo por nuestro distrito. Sería mucho lo que tendría para contarles , pero no es la forma. Me llevo en el corazón el compañerismo de todo el Peronismo y muy especialmente , el haber trabajado con los equipos de Alberto Fernández y Axel Kicillof que me han brindado siempre todo su apoyo".

Además el jefe comunal recordó la reciente derrota del Frente justicialista vecinal contra Juntos por 58,3% a 41%. "Hay en mi alma un dejo de tristeza por este alejamiento, pero hay que dejar a los más jóvenes introducir los cambios necesarios para estar preparados para el 2023. Fuimos durante estos 10 años , un faro en la región q copiaban lo mucho q hacíamos, pero inentediblemente para mí, el pueblo dijo no, en estás elecciones, habrá q corregir el rumbo cambiando algunas caras, incluida la del intendente. Abrazo a todos con un inmenso corazón peronista queridos compañeros", finalizó.

El Intendente es de profesión docente. Nació en Tres Lomas el 29 de Abril de 1945. Es Intendente desde 2011, por el Frente Justicialista Vecinal, cuando derrota al radical Mario Espada que gobernaba el distrito desde 2003.

Fue secretario de gobierno durante la intendencia del radical Roberto Marino y trabajó en la Dirección de Energía de la Pcia. de Bs.As. como Gerente en distintas sucursales de la provincia como Junín; Baradero, Santa Teresita, Lobos, Salliqueló.

Con su agrupación ganó en 2011 con el 55,03% contra el 44,97 obtenido por el ex Intendente. En las elecciones generales de 2015 logró la reelección en el cargo con el 61,58 por ciento de los sufragios.

En el 2019 se presentó a una nueva elección en representación del Frente de Todos y obtuvo el 60,17% de los votos contra 39,83% del candidato de Juntos por el Cambio, Luciano Spinolo Sayago.