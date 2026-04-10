El juez federal de Mar del Plata Alfredo López presentó su renuncia al cargo mientras atraviesa una causa por mal desempeño de sus funciones en el Consejo de la Magistratura de la Nación que podría llevarlo a juicio político.

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López está acusado de publicar mensajes antisemitas en sus redes sociales y la Comisión de Acusación del Consejo aprobó hace un mes un dictamen para que sea enviado a juicio político por mal desempeño de sus funciones. La dimisión deber ser aceptada o no por el gobierno nacional.

En 2021, también había tenido notoriedad pública al dar curso a una medida cautelar presentada por un abogado, declarando la inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y suspendiendo su aplicación en todo el país.

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El juez López fue investigado en el Consejo por haber publicado en su cuenta de la red social "X" mensajes considerados antisemitas en los que hacía referencia al sionismo, el estado de Israel y el conflicto en Medio Oriente.

Por unanimidad la Comisión de Acusación, que preside el abogado Alberto Maques, aprobó el juicio político de López por “manifestaciones de contenido antisemita, discriminatorio y hostil hacia la comunidad judía, así como expresiones que atribuyen responsabilidad colectiva a dicho grupo por hechos vinculados al conflicto de medio oriente y que reproducen estereotipos y teorías conspirativas históricamente asociadas al antisemitismo".

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En diciembre del año pasado, López fue indagado en el Consejo y dijo que la denuncia es “improcedente y maliciosa” y que “no se contempló que un magistrado no pierde su condición de ciudadano”.

"En 40 años en el poder judicial tuve denuncia o recusación por los hechos que se me imputan. Mis acusadores y los supuestos ofendidos no promovieron ninguna denuncia de carácter civil o penal. Si en 40 años no tuve imputaciones de esta naturaleza, ¿Qué ha ocurrido entonces? ¿me he convertido en 40 años en un antisemita repentino? ¿O bien ha ocurrido un hecho público y notorio que es el genocidio en Gaza a manos del Estado de Israel?, dijo López ante los consejeros.