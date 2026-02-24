“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, dijo Marcelo Gallardo a través de un video en el presentó su renuncia.

Ads

Y siguió: “Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este. Claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan”.

“Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente, agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva. Y no tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos. Simplemente, mi amor recíproco para con todos los hinchas y espero, de todo corazón, que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente pueda encontrar buenos resultados futbolísticos para todavía engrandecer más lo que significa River Plate como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias", finalizó.

Ads

Gallardo asumió el 5 de agosto de 2024 tras la salida de Martín Demichelis. Y el camino no fue fácil; actualmente viene de perder ante Vélez en lo que se trató de la tercera caída al hilo en el certamen local, y el traspie N° 13 en los últimos 20 partidos.

Ads