Elegir dónde instalarse para disfrutar de un día de playa puede convertirse en un desafío cuando el viento complica los planes. Frente a esa situación, dos marplatenses desarrollaron Reparito, una aplicación gratuita que permite conocer qué sectores de la costa de Mar del Plata ofrecen mejores condiciones para resguardarse de las ráfagas.

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La iniciativa fue creada por Ariel Perissinotti y Luis Laureiro, quienes encontraron en una situación cotidiana una oportunidad para desarrollar una herramienta tecnológica destinada tanto a residentes como a turistas.

Según publicó La Capital, la aplicación combina información meteorológica sobre la dirección y velocidad del viento con las características geográficas del frente costero y sus edificaciones. De esta manera, permite identificar en tiempo real cuáles son las playas más protegidas y cuáles están más expuestas.

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Una idea que surgió durante una jornada de playa

Perissinotti contó que el proyecto comenzó a tomar forma cuando decidió acercarse al mar después de varios días de mal tiempo. Aunque había salido el sol, las condiciones del viento dificultaban encontrar un lugar cómodo para pasar la tarde.

A partir de una conversación con Laureiro surgió la posibilidad de crear una aplicación que resolviera ese problema.

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El desarrollador explicó que rápidamente detectaron que se trataba de una necesidad compartida por muchos marplatenses y visitantes, por lo que comenzaron a investigar cómo llevar adelante la propuesta.

En ese proceso descubrieron que existían fuentes de información meteorológica de acceso público que podían utilizar para construir el sistema. Laureiro, con experiencia en diseño gráfico, desarrollo web y aplicaciones, aportó los conocimientos técnicos para concretar la iniciativa.

Otro aspecto importante es que Reparito tiene un funcionamiento colaborativo: además de los registros meteorológicos y los datos geográficos, los propios usuarios pueden aportar información para mejorar progresivamente la precisión de los resultados.

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Cuatro niveles para saber dónde conviene instalarse

La aplicación presenta un sistema de cuatro categorías identificadas con distintos colores, que permiten interpretar rápidamente las condiciones de cada sector de la costa.

Verde – Mate Tranquilo: ráfagas inferiores a 12 kilómetros por hora. Es el escenario más favorable para disfrutar de la playa.

Amarillo – Zafa: vientos de entre 12 y 20 kilómetros por hora. La recomendación es llevar un abrigo.

Naranja – Se vuela la sombrilla: ráfagas de entre 20 y 30 kilómetros por hora. Las condiciones son menos cómodas.

Las condiciones son menos cómodas. Rojo – Ni lo intentes: más de 30 kilómetros por hora. La aplicación advierte que no es recomendable instalarse en ese sector.

La propuesta apunta a que cualquier persona pueda consultar las condiciones antes de salir y evitar encontrarse con sectores demasiado expuestos al viento.

Cómo utilizar Reparito

La herramienta funciona como una webapp, por lo que no es necesario descargarla desde las tiendas tradicionales de aplicaciones. Se puede ingresar directamente desde el navegador del teléfono o la computadora.

Además, quienes utilizan Android o iPhone pueden agregarla a la pantalla de inicio del celular para acceder de manera rápida, como si fuera una aplicación convencional.

La dirección para ingresar es https://reparito.ar.

Sus creadores buscan que el servicio pueda aprovecharse durante todo el año: desde quienes quieren pasar una jornada de verano frente al mar hasta aquellos que prefieren acercarse en invierno para compartir unos mates sin sufrir las ráfagas.

Así, una dificultad habitual para quienes frecuentan las playas marplatenses se convirtió en una propuesta tecnológica local que combina información pública, geografía y participación de los usuarios.