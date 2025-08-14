







1 / 5









Un grupo de repartidores de Pedidos Ya cortó este martes la Avenida Hipólito Yrigoyen al 2100, en el cruce con Gaspar Campos, para reclamar mayor seguridad en José C. Paz. Denunciaron que sufren robos de motos todos los días y que, sin ellas, pierden su fuente de trabajo.

Ads

Con motos y banderas, los manifestantes bloquearon la avenida, prendieron fuego neumáticos, lanzaron fuegos artificiales y recibieron aplausos de vecinos que se acercaron a respaldar el reclamo. El momento más tenso se dio cuando quedaron cara a cara con la policía. Allí hubo diálogo directo con los uniformados, a quienes elevaron distintas quejas.

Puede interesarte

El video de la protesta fue publicado en Facebook por el usuario Gabrielito Figueredo y muestra la magnitud de la manifestación, con decenas de repartidores expresando su enojo y cansancio.

Ads

Uno de ellos contó que la situación es insostenible:

“Estamos acá porque en José C. Paz hay un robo diario. Una moto que te roban es una vida. Yo también fui víctima, me robaron mi moto. Todos los días pasa. Es constante. Y te da bronca porque es tu fuente de laburo, te sacrificás para tener las cosas y así de rápido te las sacan”.

¡Nos interesa tu opinión! ¿Qué opinás sobre la medida que tomaron los repartidores? ¡Enviar!

Otro trabajador explicó que la mayoría no puede recuperar lo perdido:

Ads

“Acá nadie tiene plata para comprarse otra moto, ni seguro. A un compañero le robaron una moto que teníamos un día. No queremos otra cosa más que seguridad. Nos sentimos olvidados”.

Según los repartidores, muchos ya no trabajan de noche para evitar asaltos, pero los robos ocurren a toda hora. “Queremos seguridad para José C. Paz. Todo el mundo pide eso. No hay otra”, resumió uno de ellos.