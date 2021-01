Por Christian Thomsen Hall

POR QUÉ ESTALLÓ EL CONFLICTO

En el marco de los insistentes reclamos en torno a la precarización en la cual se desempeñan, los trabajadores que prestan servicio para la aplicación de delivery Rappi llevaron adelante este lunes un nuevo paro en Mar del Plata que incluyó una caravana por el centro de la ciudad balnearia. El destemple de los repartidores se disparó a partir de un nuevo esquema de cobranza formulado por la empresa en la que les descontaron dinero en lugar de pagarles por los viajes extra que hicieron durante el fin de semana. "No podemos trabajar más gratis", acusaron los operarios, claramente ofuscados por la situación.

"Los repartidores pusimos nuestra fuerza de trabajo para una promoción que Rappi no solo no nos la pagó sino que además nos la descontó. Cada día que nosotros trabajamos nos descontaron 1200 pesos, o sea que cada uno de los 200 repartidores tiene una deuda de 3.000 pesos por haber trabajado", explicó a LaNoticia1.com Federico "El Chino" López, uno de los trabajadores que participó de la protesta. En declaraciones a este portal, también subrayó que el reclamo principal pasa por la actualización de la tarifa base que cobran los repartidores por cada pedido, que desde hace un año sigue estancada en 40 pesos.

LOS PRINCIPALES RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES

La de esta semana es la cuarta medida de fuerza que llevaron adelante los trabajadores de Rappi en Mar del Plata. "Lo que estamos reclamando principalmente es el aumento de la tarifa base, una asistencia de soporte técnico que hoy es insuficiente por la cantidad de rappitenderos, un bono de 5 mil pesos por ser trabajadores esenciales -monto que debería pagar la empresa y no el gobierno, aclaró- y la posibilidad de un contacto directo con una persona física de la compañía de delivery". En ese sentido, indicó que "sentarse a negociar en una mesa con alguien de la empresa es prácticamente imposible".

"La empresa ni siquiera nos considera trabajadores, dice que somos usuarios, lo cual es una falta de respeto enorme amparada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Provincia que durante todo el año de pandemia no hicieron absolutamente nada al respecto", apuntó López ante los micrófonos de LaNoticia1.com. En ese sentido, el repartidor señaló que la mayoría de los deliverys no pueden ni siquiera adherirse al paro "por la presión que ejerce la empresa y el temor constante que padecen por el riesgo quedarse sin trabajo, pese a las condiciones de precariedad" que ofrece la app a sus operarios.

SALIR A REPARTIR PARA ESCAPAR DE LA CRISIS

"Los trabajadores de Rappi ya no somos pibes de barrio de 18 años que nos gusta tirar cortes con la moto, ya no es más así. Somos un conjunto muy heterogéneo de personas; jóvenes, adultos, abuelos, mujeres embarazadas, profesionales y hasta empresarios de pequeñas pymes que no tuvimos otra salida que salir a repartir para llevar el pan a nuestras casas en un momento muy complicado. Mar del Plata es una de las ciudades que tienen la tasa más alta de desempleo del país. Por eso Rappi hoy es nuestra principal fuente de trabajo", expresó Federico al graficar el panorama.

La realidad del "Chino" es simillar a la historia de cientos de sus compañeros en Mar del Plata: "Yo siempre trabajé en gastronomía y estaba estudiando el profesorado de inglés. Y la verdad es que hace dos años el reparto me salvó la vida porque no estaba encontrando trabajo y mi situación ya se tornaba desesperante". No obstante, el delivery hizo una salvedad y aclaró que "si bien mucha gente de la ciudad vio la posibilidad de encontrar una salida laboral con Rappi, la empresa despliega un hostigamiento constante y forma parte de lo que es la esclavitud moderna en nuestro país".

LA REFORMA LABORAL DE MACRI COMO SOLUCIÓN

A diferencia de muchas agrupaciones de trabajadores que están sindicalizadas, Federico López se mostró totalmente despolitizado y sorprendió al opinar acerca de cuales serían las posibles soluciones a la precaria situación de los trabajadores de Rappi. En ese contexto, "El Chino" llamó a desenpolvar el proyecto de reforma laboral propuesto durante el Gobierno de Mauricio Macri que finalmente no avanzó en el Congreso, y que creaba nuevas figuras como la del "trabajador de plataformas" y flexibilizaba mecanismos de despidos y pasantías, un viejo reclamo de las empresas en nuestro país.

"El Gobierno de Mauricio Macri, si bien permitió el desembarco de estas empresas que dejan mucho que desear, antes de llegar a su fin había estado trabajando en algo muy interesante. Se trataba de una reforma laboral moderna, que estaba muy buena porque contemplaba a los del delivery de aplicaciones y proponía condiciones favorables, tanto para las compañías como para los trabajadores. Sin embargo, cuando llegó el actual presidente Alberto Fernández, el Gobierno planteó la idea de un blanqueo para estos trabajadores, algo que es un verdadero delirio", consideró López en LaNoticia1.com.

EL "MIEDO" A LA PROPUESTA DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Al desarrollar este punto, Federico sostuvo que "un blanqueo en este país significa que la empresa tenga que pagar una cantidad de cargas sociales terrible e interminable, lo cual provocaría que las compañías dejen afuera a un montón de personas que ya está trabajando por no poder o querer incorporarlas. Por lo cual, muchos trabajadores que hoy están ganado dinero con los repartos, quedarían nuevamente en la calle si esta idea avanzara". "Esto que digo no me hace ni macrista ni kirchnerista. Solamente estoy expresando algo justo que es lo que realmente le conviene a los trabajadores. Y no me da vergüenza decirlo", subrayó.

"La idea del blanqueo que en su momento propuso Alberto Fernández cuando llegó al Gobierno está asustando a todos los repartidores porque saben que es inviable y porque son conscientes de que si avanza, muchos se van a quedar en la calle", sentenció el trabajador, quien también rechazó la idea de sindicalizar a los trabajadores: "Entrar bajo esa órbita a ninguno de los delivery nos interesa. Me pasó a mi mismo cuando empecé a convocar a un paro, muchos compañeros me veían como un 'Moyanito', y eso me incomoda bastante. Nosotros no queremos ni líderes ni organizaciones sindicales detrás", apuntó.

PROMETEN INTERRUMPIR LAS VACACIONES DEL PRESIDENTE

Por otra parte, Federico López no descartó llevar el reclamo de los trabajadores de Rappi al Complejo Chapadmalal donde se encuentra alojado el presidente. "Queremos que nos escuche en un reclamo liso y llanamente justo. Nosotros estamos muy enojados y muy afligidos porque para el Gobierno, nosotros no existimos. No tenemos respuestas de nadie y ni siquiera somos considerados trabajadores. Desde que empezó la cuarentena no recibimos ningún tipo de ayuda económica. Y nuestras necesidades son tremendas, desde algo tan básico como no tener garantizado el acceso a un baño durante nuestro horario de trabajo", manifestó.

Por último, López recordó que "Rappi y estas empresas de delivery mantuvieron el PBI de la Argentina durante varios meses de la pandemia" y "eso no es poca cosa", expresó. Por tal motivo, clamó para que Nación y Provincia considere a los repartidores dentro de su agenda. "Los delivery permanentemente estamos contacto con gente desconocida y nadie nos reconoce esa labor. Somos los repartidores los que pagamos la mercadería cuando hay problemas de cobro con la app y nos enfrentamos a los conflictos por la inseguridad. Exigimos una respuesta ya, no podemos seguir trabajando gratis para todos", concluyó.