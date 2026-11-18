La 19° Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniense cambió su calendario como consecuencia de la fuerte tormenta que afectó a la localidad de Germania, en el partido de General Pinto. La organización resolvió trasladar el encuentro al viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre, luego de los daños ocasionados por el fenómeno climático.

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Originalmente, la celebración estaba prevista para el 21 y 22 de noviembre, pero las condiciones en las que quedó la localidad llevaron a modificar las fechas para garantizar el desarrollo de las actividades.

De esta manera, Germania se prepara para recibir una nueva edición de una de sus propuestas gastronómicas y culturales más representativas, con la tradicional vaquillona asada con cuero como principal protagonista.

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Tres días de música, tradición y gastronomía

La programación comenzará el viernes 4 de diciembre con la previa de la fiesta. El sábado 5 llegará la apertura del escenario, con una variada propuesta artística que incluirá a Gastón Gabriel, Urban Soul, Alive Dance, el taller de ritmos latinos del Club Juventud, Alex, Daiana Colamarino, Peña El Cencerro y La 2022.

A la medianoche tendrá lugar uno de los momentos tradicionales del encuentro: la ceremonia de encendido del fuego, seguida por las presentaciones de Nuevo Estilo y Destapa2.

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El domingo 6 concentrará las actividades criollas y gastronómicas. La jornada comenzará con un desfile de agrupaciones gauchas por las calles del pueblo, que dará paso a una de las propuestas centrales de la celebración.

A las 12:30 se realizará el almuerzo, con venta de asado con cuero. Desde la organización solicitaron que los asistentes lleven sus propios cubiertos.

Por la tarde, a las 14:30, habrá juego de riendas y destrezas criollas, con $1.500.000 en premios y la totalidad de lo recaudado.

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Los Palmeras estarán a cargo del cierre

La música también tendrá un lugar destacado durante la última jornada. Desde las 16:00 se presentarán Clasicanto, Cato Camino, Baila Con Maira, Dejando Huellas, Los Bagualeros, La 440 y Tarritazo.

El cierre de la edición estará a cargo de Los Palmeras, una de las bandas más reconocidas de la música tropical argentina.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de General Pinto, con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Con entrada gratuita, la fiesta volverá a convocar a vecinos y visitantes en torno a la gastronomía regional, las tradiciones gauchas y los espectáculos populares.

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