Este fin de semana, dos jóvenes ya identificados atacaron a patadas a un coipo en la vía pública, en un hecho que fue grabado. El animal murió a causa de las agresiones.

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El coipo (Myocastor coypus) es un roedor semiacuático, parecido al castor, especie autóctona fundamental para los humedales de Sudamérica. En Argentina se prohíbe su caza indiscriminada o por crueldad y no está en peligro de extinción. No obstante, se trata de un animal protegido por la ley.

Desde la ONG Alianza Animal compartieron el video de la brutalidad ocurrido en calle Paraguay al 500 y presentaron una denuncia penal por maltrato y muerte de fauna silvestre. El Municipio de Bahía Blanca también se presentó en la causa.

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Además, trascendió que se trata de personas de Huanguelén que se encontraban en la ciudad estudiando en la universidad.

En un comunicado emitido desde la comuna indicaron que "desde el primer momento estamos en contacto y quedamos a disposición de quienes hicieron visible este caso a través de las redes sociales".

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Además, aseguraron estar trabajando junto al Fiscal Santiago Garrido y colaborando con todas las acciones necesarias para el avance de la investigación. "La violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado", aseguraron.

La pena prevista para un caso de maltrato animal es de 15 días a un año.