Continúan creciendo las críticas contra el humorista Ariel Pugliese luego de la publicación en la que ironizó sobre la localidad de Las Toninas y su centro comercial. Las declaraciones generaron rechazo entre vecinos, comerciantes y referentes del turismo del Partido de La Costa.

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Según publicó el medio Opinión de La Costa, uno de los pronunciamientos más contundentes fue el de Héctor Dopazo, coordinador del parque temático El Laberinto, quien cuestionó con dureza al comediante por el impacto de sus dichos.

La polémica se originó a partir de un sketch en el que Pugliese afirmó: "Para el que no conoce Las Toninas, es como si fuera un fondo de Hanna Barbera que se va repitiendo constantemente", para luego describir al centro comercial como una sucesión de pizzerías, locales de souvenirs y "alfajores de dudosa procedencia".

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"Este imbécil no tiene noción del sacrificio que hace toda la gente de la localidad para tratar de traer turistas", expresó Dopazo en declaraciones reproducidas por Opinión de La Costa, y sostuvo que el humorista emitió "una mala opinión de un lugar sin conocerlo bien".

El referente turístico destacó el trabajo conjunto que realizan el sector público y privado para promocionar el destino y atraer visitantes durante todo el año. "De repente tenés a un estúpido que te tira abajo todo ese trabajo por quererse hacer el chistoso, sin tener en cuenta que está atentando contra el trabajo de cientos de personas", afirmó.

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En ese sentido, advirtió que este tipo de comentarios pueden desalentar a potenciales turistas que aún no conocen la localidad. "Imaginate alguien que estaba pensando en venir a Las Toninas y escucha lo que dice esta persona", señaló, al tiempo que consideró que las manifestaciones de repudio en redes sociales "están perfectas" porque "no se le puede permitir a nadie que atente contra el trabajo de los demás".

Otro de los puntos que generó mayor malestar fue la referencia del humorista a los alfajores elaborados en la zona. En ese marco, el Distrito Alfajorero prepara el envío de una carta documento contra Pugliese por haber puesto en duda la calidad de uno de los productos regionales más representativos del Partido de La Costa.

"Entró en un terreno legal", sostuvo Dopazo, quien remarcó que "no hay que quedarse de brazos cruzados porque viene cualquiera de afuera y nos trata de chorros o de que vendemos cosas podridas".

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Finalmente, el coordinador de El Laberinto llamó a sostener una postura firme frente a este tipo de situaciones. "Defendámonos y fuertemente, para que todos estos imbéciles antes de abrir la boca piensen lo que van a decir. Y el que hable, que denuncie con pruebas o que se calle la boca", concluyó.