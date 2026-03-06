Un centenar de aves que se hallaban de forma irregular en una vivienda de Moreno fueron rescatadas en el marco de una causa que tuvo su origen en una denuncia anónima.

Ads

La presentación ponía en conocimiento acerca de la tenencia y comercialización ilegal de animales en estado natural, infringiendo así la Ley Nacional N°22.421, de conservación de la fauna.

Los trabajos de la investigación establecieron que un domicilio sería utilizado para el acopio y venta clandestina de aves silvestres protegidas.

Ads

Por lo expuesto, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón a cargo de Juan Manuel Culotta y con intervención de la Secretaría N°9 de Mariana Cristina Sioli, ordenó la inmediata ejecución del allanamiento sobre la correspondiente finca emplazada en la calle Nicaragua al 1400.

En el allanamiento se hallaron un total de 113 aves silvestres, todas ellas preservadas por la normativa vigente y las cuales se encontraban sin ningún tipo de documentación que avalara su origen, tenencia y autorización para su comercialización.

Ads

A su vez, se identificó a un hombre sindicado como el encargado del cuidado de los ejemplares, siendo posteriormente notificado de la causa e imputado por la Justicia. Durante el procedimiento, además, se secuestraron un teléfono celular, varias municiones de diferentes calibres, un rifle y una pistola de aire comprimido.

Las aves fueron trasladadas a la Asociación Civil “Pájaros Caídos” y a la Estación de Conservación de Animales Silvestres (ECAS), donde quedaron resguardadas para su evaluación sanitaria, recuperación y posterior reinserción en su hábitat natural, conforme a los protocolos vigentes.

El implicado, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó junto a los materiales incautados a disposición del magistrado interventor.

Ads